Saranno 28 i Big in gara al Festival di Sanremo 2023 e Amadeus, in diretta al Tg1 domenica 4 dicembre 2022, ha svelato i nomi dei 22 cantanti, ai quali si aggiungeranno i 6 vincitori di Sanremo Giovani. Molte sorprese, alcuni nomi fortemente attesi (come quello di Paola e Chiara) ed esordi sul palco del Teatro Ariston. Ma loro, i 22 big, come avranno reagito? Scopriamolo insieme dai loro social. Intanto, a seguire, l’elenco:

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce Dimartino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassmann

I cugini di Campagna

Mr. Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola e Chiara

LDA

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma_Cose

Levante

Ultimo

Giorgia ironica e imperdibile via Twitter:

“mi scrive mio padre: Giorgia ho visto che vai a sanremo, ma come ospite? genio♥️ #Sanremo2023 😱😊 a seguire, mio figlio: mamma io tifo Lazza non te, te lo dico subito🙌🏽 sò soddisfazioni 🤷🏻‍♀️”

mi scrive mio padre: Giorgia ho visto che vai a sanremo, ma come ospite?

genio♥️ #Sanremo2023 😱😊@SanremoRai — giorgia (@Giorgia) December 4, 2022

a seguire, mio figlio: mamma io tifo Lazza non te, te lo dico subito🙌🏽

sò soddisfazioni 🤷🏻‍♀️@SanremoRai #Sanremo2023 — giorgia (@Giorgia) December 4, 2022

Hanno condiviso Stories su Instagram con la loro partecipazione senza un primo commento, per ora.

Quante cose in questi anni sono successe, ma questa è davvero grossa: Sanremo 2023 🤍

ANNA OXA A SANREMO 2023 Posted by Anna Oxa – Oxarte on Sunday, December 4, 2022

Dopo una breve Stories con una canzone che parla di Sanremo, ecco uno scatto con la scritta “Ready”

Ha pubblicato una sua foto con la scritta “per l’arte e per i piedi, ci vediamo a Sanremo”

“Spoiler: il pezzo spacca” le parole del duo, con uno scatto che potete vedere qui sotto:

“Ma sei pazzo che mi metti per penultima che mi stava venendo un infarto?” commenta, ironica, Levante, con un video che potete vedere qui sotto, caricato su Instagram:

Queste le parole di Ultimo, via Instagram:

Ho 26 anni, la mia storia devo ancora scriverla e sento che mettermi in gioco è un bel modo per farlo. Ho una canzone e un disco in cui credo più di qualsiasi altra cosa al mondo e sentivo il bisogno di presentare questa canzone sullo stesso palco da cui sono partito. Sanremo, ci rivediamo a febbraio!