Leo Gassmann è tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Terzo cuore”. L’artista è stato ospite della puntata de “La vita in diretta” di mercoledì 8 febbraio. E ha commentato così il quinto posto nella classifica della prima serata.

“Non me lo sarei mai aspettato, quando sei lì ci sono un sacco di emozioni che ti passano per la testa. E’ stata una serata bellissima, è un onore essere a Sanremo insieme a grande artisti, è un sogno che si realizza. Sono stato in albergo con i miei amici che sono venuti a trovarmi da Roma. Io ho brindato con l’acqua perché non bevo da Capodanno, ho fatto un fioretto (ride)”

Dopo aver rivisto alcuni momenti della sua performance, avvenuta nella prima serata del Festival di Sanremo, martedì 7 febbraio 2023, il cantante ha sottolineato:

“Sono un po’ un perfezionista… Lo sono un po’ tutti in famiglia. Ho rivisto l’esibizione, sono soddisfatto ma c’era molta emozione e si può fare di più. Ero più emozionato nel 2020. Ieri ero molto in ansia, all’inizio. Mi sono messo in un sottoscala dell’Ariston, mi sono messo in mezzo alle foto di artisti anni 70, avevano le facce rilassate… E ho capito che bisognava godersi quel momento. La prima chiamata l’ho fatta a casa, in albergo. Ho salutato mamma, papà…”

Via social, il padre, Alessandro Gassmann, si è complimentato con il figlio per la sua esibizione.

“Sei stato forte. pulito, intonato e bellissimo!!!! Orgoglioso di te amore mio!!!”

Sei stato forte, pulito, intonato e bellissimo!!!! Orgoglioso di te amore mio!!! 👍🎸💥 pic.twitter.com/OCaDk2ejIc — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) February 7, 2023

Parlando del caso Blanco, Alberto Matano ha chiesto a Leo Gassmann una sua opinione su quanto accaduto:

“Riccardo lo conosco di persona, non è solito fare queste cose. Ha sbagliato, ha chiesto scusa, ha fatto una cosa sbagliata ma sono sicuro che si farà perdonare. Dagli errori si impara. Oltre ad essere un bravo ragazzo è un grande artista”