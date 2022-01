Sanremo 2022, Giovanni Truppi vince il Premio Lunezia

Anche quest’anno, a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo, com’è da consuetudine, è stato assegnato il Premio Lunezia per Sanremo 2022, riconoscimento assegnato al miglior testo tra le canzoni in gara alla 72esima edizione della kermesse sanremese.

Quest’anno, il vincitore è Giovanni Truppi, premiato per la sua canzone Tuo padre, mia madre, Lucia, canzone che ascolteremo nel corso della seconda serata di Sanremo 2022, in onda su Rai 1 mercoledì 2 febbraio 2022.

Stando alle dichiarazioni ufficiali di Stefano De Martino, patron del Premio Lunezia, il brano sanremese di Giovanni Truppi è un “componimento raffinato e originale, dotato di peculiarità proprie che lo differenziano dalle ordinarie narrazioni di storie d’amore”.

Il critico musicale Dario Salvatori, uno dei membri della commissione del Premio Lunezia, invece, ha dichiarato che il cantautore napoletano ha meritato il premio per “la capacità di raccontare un’Italia solo apparentemente minore e perfettamente contemporanea, dimostrando che è possibile essere un artista indipendente anche a quarant’anni, anche al Festival di Sanremo”.

Oltre a Stefano De Martino e Dario Salvatori, i portavoce della commissione del Premio Lunezia sono Mariella Nava, i direttori artistici Loredana D’Anghera, Beppe Stanco, Roberto Benvenuto e Marina Pratici e la giornalista Selene Pascasi.

Giovanni Truppi succede a Madame che, l’anno scorso, fu premiata per la sua canzone Voce. Per l’edizione 2021 di Sanremo, fu scelto un vincitore anche per la categoria Nuove Proposte (Davide Shorty per la canzone Regina), categoria assente in quest’edizione del Festival.

Premio Lunezia: la 27esima edizione

La 27esima edizione del Premio Lunezia si svolgerà, in varie tappe nazionali, durante il periodo estate-autunno di quest’anno.

Nelle recenti edizioni, il Premio Lunezia è stato patrocinato dal Ministero della Cultura, Regione Toscana, Regione Liguria, Nazionale Italiana Cantanti e SIAE. La manifestazione, inoltre, collabora con Rai Isoradio e con i servizi Rai in tema di rubriche e notiziari, a cura di Savino Zaba.

Dal 17 gennaio, infine, è possibile iscriversi alla sezione Nuove Proposte del Premio Lunezia 2022.