Sanremo 2021, Premio Lunezia a Madame e Davide Shorty

Come da tradizione, il Premio Lunezia, il riconoscimento riservato al valore musical-letterario delle canzoni, ha espresso le proprie preferenze per quanto riguarda i testi delle canzoni che ascolteremo nel corso della 71esima edizione del Festival di Sanremo, ormai ai nastri di partenza.

Il Premio Lunezia per Sanremo 2021, per quanto riguarda la categoria Big, è stato assegnato a Madame, premiata per la sua canzone Voce.

Di seguito, trovate le dichiarazioni di Stefano De Martino, patron della manifestazione, sulla decisione di conferire il premio alla giovane cantante vicentina:

Un talento precoce, con imprevedibili risorse, che potrebbe offrire novità alla bellezza musical-letteraria delle canzoni italiane.

Dario Salvatori, critico musicale e membro della Commissione Premio Lunezia, ha motivato il premio a Madame con la seguente dichiarazione:

Per una lirica basata su sentimenti adolescenziali, sfumati tra follia e grandezza: sopravvivi a te stessa e diventerai quello che sei.

Per quanto riguarda, invece, le otto Nuove Proposte in gara, il Comitato D’Ascolto presieduto da Loredana D’Anghera, direttore artistico Lunezia Nuove Proposte, ha scelto il brano Regina di Davide Shorty:

La canzone di Shorty è ricca di sfumature d’oltreoceano, dai sapori inaspettati, apparentemente senza controllo. L’approccio vocale dell’artista è complementare al resto dell’opera, trovando così gli equilibri per raggiungere qualità musical-letterarie.

Per quanto riguarda l’anno scorso, i Premi Lunezia per Sanremo 2020 furono assegnati a Diodato, che, successivamente, avrebbe vinto il Festival con la sua canzone Fai Rumore, e a Matteo Faustini, per il brano Nel bene e nel male.