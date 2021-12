Sabato 4 dicembre, durante il Tg1, Amadeus ha svelato i nomi dei 22 Big in gara. E tra questi, anche Ana Mena, da anni protagonista dei tormentoni estivi in Italia grazie alle sue collaborazioni con Rocco Hunt o Fred De Palma. Questa volta, la cantante e attrice spagnola, è stata scelta come solista tra i partecipanti del Festival di Sanremo 2022. Una notizia che ha fatto esplodere di gioia la diretta interessata, via social, entusiasta insieme ad amici, a casa. Nelle scorse ore, insieme all’elenco dei Big, ha fatto discutere la reazione di Francesco Monte che, via Instagram, si è lamentato per questa decisione, lamentando un’incoerenza e un regolamento non rispettato per il “festival della canzone italiana“.

Francesco Monte contro la partecipazione di Ana Mena a #Sanremo2022 live sul mio profilo instagram sotto un mio post. pic.twitter.com/DqO1U1OIZE — ilMenestrelloh (@ilMenestrelloh) December 5, 2021

“Ma cosa ci sta????? Siete seri? Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti che ci sono, che ci provano, si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento!!! Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti… cambiato qualcosa a scapito di noi italiani?”

Alla fine, anche una emoji della bandiera italiana per sottolineare ancora di più il senso di quanto espresso. Ma sbagliato, poiché Ana Mena o Britney Spears potrebbero partecipare se cantassero un brano in italiano. Cosa che Ana Mena, evidentemente, farà. E’ il Festival della canzone italiana, non dei cantanti di nazionalità tricolore…

In molti hanno commentato le parole di Francesco Monte, criticando quanto dichiarato e sottolineando il tilt per il passaggio artista/canzone italiana sul palco del Teatro Ariston. Ma lui, anche a questo, ha replicato:

“Commento insensato… Io ho puntato l’attenzione sul fatto che siamo in Italia e si parla di Sanremo non degli Eurovision dove sono ammesse tutte le nazionalità, connettete il cervello ogni tanto!”

Anche perché un EUROvision senza nazioni diventerebbe un po’ difficile da organizzare…