Questa sera, durante il Tg1, verranno annunciate le cover scelte dai 25 cantanti in gara del Festival di Sanremo 2022.

Come anticipato anche dai colleghi di TvBlog, la serata delle cover si terrà nella quarta serata, quella di venerdì 4 febbraio. Sarà dedicata alle Cover ’60 ’70 ’80 e ’90 (come da variazione al regolamento del 29 dicembre 2021), si sposta dal giovedì al venerdì e sarà votata da tutte le giurie. Sarà possibile eseguire brani in inglese e in lingua italiana e anche quale artista potrà salire sul palco del Teatro Ariston ad accompagnare il cantante Big in gara.

Noi di Soundsblog seguiremo l’annuncio, in diretta, al Tg1 dalle 20 circa. Vi diremo i titoli delle cover scelte dai cantanti, gli eventuali ospiti sul palco del Teatro Ariston e tutte le anticipazioni svelate da Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo 2022, per la terza volta di seguito.

Intanto, a seguire, tutti i Big in gara a Sanremo 2022 con i titoli delle canzoni che si sfideranno fra di loro dal 1 al 5 febbraio.

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Achille Lauro con l’Harlem Gospel Choir – Domenica

Elisa – O forse sei tu

Emma – Ogni volta è così

Giusy Ferreri – Miele

Mahmood e Blanco – Brividi

Ditonellapiaga con Donatella Rettore – Chimica

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Irama – Ovunque sarai

Fabrizio Moro – Sei tu

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Le Vibrazioni – Tantissimo

Dargen D’Amico – Dove si balla

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Noemi – Ti amo non lo so dire

Sangiovanni – Farfalle

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Rkomi – Insuperabile

Ana Mena – Duecentomila ore

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Aka7even – Perfetta così

Yuman – Ora e qui (Sanremo Giovani 2021)

Tananai – Sess0 occasionale (Sanremo Giovani 2021)

Matteo Romano – Virale (Sanremo Giovani 2021)