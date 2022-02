Sanremo 2022 ha reso nota la prima classifica generale e ufficiale nata dalle prima due serate del Festival. Martedì 1 febbraio si sono esibiti 12 cantanti mentre, il giorno dopo, martedì, gli altri 13 Big in gara. Al termine di ogni serata, i giornalisti della Sala Stampa hanno espresso i loro voti sulle performance, dando così vita a due classifiche provvisorie. Al termine della prima serata, a trionfare è stato il brano Brivido di Mahmood e Blanco mentre ieri, 2 febbraio, ad avere la meglio è stata Elisa con la sua ballad “O forse sei tu”. Per la cantante è un ritorno sul palco del Teatro Ariston dopo ben 21 anni di assenza. Era il 2001, infatti, quando vinse con “Luce” (ai tempi alla conduzione c’era Raffaella Carrà).

In coda alla seconda serata del Festival di Sanremo 2022, sono stati sommati i voti che hanno permesso di stilare una prima classifica con tutti e 25 i cantanti Big in gara. E così, ecco il testa a testa tra le due canzoni vincitrici che hanno dato la vittoria ad… Elisa. Conquista così il primo gradino di questa chart generale della Sala Stampa. Ottima posizione comunque per Mahmood e Blanco che hanno una seconda posizione in tasca, senza nemmeno il voto della giuria demoscopica e del pubblico.

Medaglia di bronzo per La rappresentante di Lista con il loro brano tormentone “Ciao ciao”.

Qui sotto, a seguire, potete leggere tutte le 25 posizioni della classifica generale di Sanremo 2022 della Sala Stampa:

25) Ana Mena, Duecentomila ore

24) Tananai, Sesso occasionale

23) Yuman, Ora e qui

22) Le vibrazioni, Tantissimo

21) Aka 7even, Perfetta così

20) Iva Zanicchi, Voglio amarti

19) Giusy Ferreri, Miele

18) Highsnob & Hu, Abbi cura di te

17) Matteo Romano, Virale

16) Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir, Domenica

15) Rkomi, Insuperabile

14) Michele Bravi, Inverno dei fiori

13) Sangiovanni, Farfalle

12) Noemi, Ti amo non lo so dire

11) Giovanni Truppi, Tuo padre, mia madre, Lucia

10) Fabrizio Moro, Sei tu

09) Irama, Ovunque andrai

08) Massimo Ranieri, Lettera al di là del mare

07) Ditonellapiaga e Rettore, Chimica

06) Emma, Ogni volta è così

05) Gianni Morandi, Apri tutte le porte

04) Dargen D’Amico, Dove si balla

03) La rappresentante di Lista, Ciao ciao

02) Mahmood e Blanco, Brivido

01) Elisa, O forse sei tu