Sanremo 2022, Cesare Cremonini ospite

Cesare Cremonini sarà super ospite al Festival di Sanremo 2022.

Dopo i rumors delle scorse ore, a dare l’ufficialità alla notizia è stato anche Alberto Matano, durante la seconda parte de “La vita in diretta”. Dopo aver ricordato la presenza di Checco Zalone (reso noto anche con un video insieme ad Amadeus), è stato reso noto anche il nome del cantautore, tornato proprio a fine 2021 con il singolo “Colibrì” che anticipa il prossimo disco di inediti.

Il tempismo è perfetto per l’ospitata di Cesare Cremonini a Sanremo 2022 poiché il suo nuovo album, “La ragazza del futuro”, uscirà il 25 febbraio, a distanza di poche settimane dalla fine del Festival, in onda dal 1 al 5 febbraio.

L’ultimo progetto di Cesare Cremonini, invece, risale al 2017 quando venne pubblicato “Possibili scenari” con i brani “Poetica”, “Nessuno vuole essere Robin”, “Kashmir-Kashmir” e, la titletrack, “Possibili scenari”.

Parlando del suo nuovo singolo, Colibrì, in uscita il 1 dicembre 2021, Cesare Cremoni dichiarò:

Allo scoccare della mezzanotte, vorrei farvi volare! Sono davvero felice di annunciarvi l’inizio di questo nuovo viaggio. 🌍🌍🌍

“Colibrì” è il titolo del primo singolo! Uscirà tra oggi e domani, tra il presente e il futuro, dalla mezzanotte su tutte le piattaforme! 🎶

È la porta di ingresso del nuovo album “La ragazza del futuro”, 🌹 in uscita il 25 FEBBRAIO 2022 (già pre-ordinabile da domani).

#Colibrì parla dell’avversarsi di una profezia. È un’opera di fantascienza più che una canzone sull’attualità. È un volo di quattro minuti e fa parte di un disco che sta tutto insieme, che avrà una narrazione unica. “Colibrì” racconta la nascita… della ragazza del futuro. ⭐️

L’immagine della copertina de “La ragazza del futuro” rappresenta per me un nuovo concetto dell’uomo e della natura. È nella fanciullezza e nella purezza dei sentimenti smarriti, espressi nella natura, che ho trovato l’ispirazione per tutto il nuovo progetto.

Vorrei farvi volare. Sono davvero felice. Grazie a tutti!