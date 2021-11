Colibrì è il titolo del nuovo singolo di Cesare Cremonini, in uscita a mezzanotte di mercoledì 1 dicembre 2021. Il brano, come anticipato dallo stesso cantautore, anticipa la pubblicazione del suo prossimo disco di inediti, “La ragazza del futuro“, disponibile dal 25 febbraio 2022. Sarà possibile fare il pre-order dell’album direttamente da domani. Ecco le parole di Cremonini, via social, nell’annunciare singolo e disco:

Allo scoccare della mezzanotte, vorrei farvi volare! Sono davvero felice di annunciarvi l’inizio di questo nuovo viaggio. 🌍🌍🌍 “Colibrì” è il titolo del primo singolo! Uscirà tra oggi e domani, tra il presente e il futuro, dalla mezzanotte su tutte le piattaforme! 🎶 È la porta di ingresso del nuovo album “La ragazza del futuro”, 🌹 in uscita il 25 FEBBRAIO 2022 (già pre-ordinabile da domani). #Colibrì parla dell’avversarsi di una profezia. È un’opera di fantascienza più che una canzone sull’attualità. È un volo di quattro minuti e fa parte di un disco che sta tutto insieme, che avrà una narrazione unica. “Colibrì” racconta la nascita… della ragazza del futuro. ⭐️ L’immagine della copertina de “La ragazza del futuro” rappresenta per me un nuovo concetto dell’uomo e della natura. È nella fanciullezza e nella purezza dei sentimenti smarriti, espressi nella natura, che ho trovato l’ispirazione per tutto il nuovo progetto. Vorrei farvi volare. Sono davvero felice. Grazie a tutti!

A maggio 2021, Cesare Cremonini aveva annunciato il tour negli Stadi, in partenza il 13 giugno 2022 a San Siro. Per l’occasione, anticipò anche la lavorazione del nuovo disco: