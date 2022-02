Sanremo 2022 è giunto al termine con la proclamazione di Mahmood e Blanco vincitori della 72esima edizione del Festival grazie a Brividi. Secondo posto per Elisa e la sua intensa ballad “O forse sei tu”, terzo gradino per “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi. I brani sono stati rilasciati a partire dalla mezzanotte, dopo le esibizioni della prima e della seconda serata. Pochi giorni ma sufficienti per occupare già posizioni nella classifica Fimi dei singoli più venduti. Vediamo insieme quale pezzo ha già scalato la chart…

Da Sanremo 2022, primo posto per Brividi di Mahmood e Blanco che fa il suo esordio direttamente in vetta. E i numeri parlano chiaro. Basti pensare che è il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia. Il record conquistato dalla canzone che i due artisti portano in gara al Festival di Sanremo è di 3.384.192 stream in sole 24 ore ed entra in #5 posizione nella classifica globale della piattaforma, oltre a posizionarsi al #1 nelle classifiche di tutte le piattaforme digitali. A questo risultato si sommano quasi 6 milioni di visualizzazioni combinate, realizzate dal videoclip ufficiale e dal videoclip della performance della prima serata del Festival al #1 nelle tendenze di YouTube.

Molto bene anche “Ciao ciao” de La rappresentante di Lista che si posiziona al terzo posto. E’ già un tormentone radio assicurato. Si difende Rkomi che, in pochi giorni, debutta direttamente al sesto gradino della classifica Fimi. In top ten anche un altro successo assicurato, quello di Dargen D’Amico con “Dove si balla”, che ha fatto il suo esordio al numero 9.

Alla 13 troviamo Achille Lauro con “Domenica” mentre, subito dopo, Elisa con la ballad “O forse sei tu”. Alla posizione 21, Noemi con “Ti amo non lo so dire”, canzone che cresce sempre più ad ogni ascolto. Scendiamo di poco prima di trovare Farfalle di Sangiovanni (alla 24) e Inverno dei fiori di Michele Bravi.

Posizione 32 per “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi. Alla 34 Irama con “Ovunque sarai”. Alla 46 Ana Mena con “Duecentomila ore”. Poco dopo di lei, alla 52, Giusy Ferreri con Miele. Posizione 63 per Ditonellapiaga e Rettore con la loro “Chimica”. Solo alla posizione 74 il brano in gara a Sanremo 2022 di Emma, “Ogni volta è così”.

Aka7even alla 91 con “Perfetta così”. Chiude, alla 100, Massimo Ranieri con “Lettera di là dal mare”.