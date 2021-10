Sanremo 2022 è confermato con Amadeus alla conduzione e l’atteso annuncio di Fiorello come spalla e co-presentatore, per il terzo Festival di fila. Mancano poco più di tre mesi alla partenza della kermesse e oggi vi diamo informazioni su date, biglietti e regolamento.

Il Festival di Sanremo 2022 si terrà dall’1 al 5 febbraio al Teatro Ariston.

Sanremo 2022, biglietti

Quest’anno è confermata la presenza del pubblico dopo l’edizione 2021 con il Teatro Ariston completamente vuoto. Presente solo l’orchestra e gli addetti ai lavori. Ovviamente sarà indispensabile l’ingresso con Green Pass.

Sanremo 2022, regolamento

In queste ore è stato reso noto il regolamento del Festival di Sanremo 2022 che prevede 24 artisti in gara. In totale, poiché non ci saranno più le Nuove Proposte in una competizione a parte ma gareggeranno insieme ai Big. 22 cantanti Campioni e 2 di Sanremo Giovani.

Novità anche per quanto riguarda la serata cover, inizialmente pensata per il giovedì. Si trasloca al giorno dopo, venerdì 4 febbraio, con la possibilità di scegliere brani in italiano o in inglese che facciano parte dei decenni 60-70-80.

Le giurie subiscono modifiche. Non ci sarà quella degli orchestrali e cresce quella Demoscopica. La Sala Stampa voterà nelle prime due serate, prendendo quindi il posto della Demoscopica. La giuria dei giornalisti, inoltre, darà voto palese.

Nella terza serata, invece, voterà solo la giuria Demoscopica (formata da 1000 votanti) insieme al televoto. Nella quarta serata, invece, tutte le giurie.

Nella serata finale, invece, all’inizio potere in mano al televoto. Nella seconda parte, tutte le giurie potranno esprimere la propria preferenza.

E se un artista risultasse positivo come accaduto lo scorso anno? In quell’occasione, Irama ebbe la possibilità di continuare la competizione apparendo con il video delle prove durante la gara. In quel modo riuscì a non essere escluso dallo show. Ma, quest’anno, da una prima lettura, sembra previsto il ritiro per chi dovesse risultare positivo o entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19: