Una settimana fa, Sanremo 2021 stava arrivando alla sua conclusione con la quarta serata del Festival. Sono passati poco più di 7 giorni dal rilascio dei brani presentati in gara e la classifica Fimi ha indicato le vendite dell’ultima settimana. Scopriamo insieme chi può festeggiare.

Primo posto per Francesca Michielin e Fedez, piazzatisi secondi a Sanremo 2021 ma in vetta alla chart con “Chiamami per nome“. Dietro di loro, i vincitori, i Maneskin, con la loro “Zitti e buoni“. Medaglia di bronzo, invece, per Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino.

Molto bene Madame che ha conquistato il pubblico grazie alla sua “Voce”, quarto posto. Un ottimo risultato dopo la settimana posizione della scorsa settimana. Riscontro più che positivo anche per Irama che, assente dal vivo a Sanremo, si è sempre esibito con il video delle prove poiché costretto alla quarantena per la positività di due componenti del suo staff. “La genesi del tuo colore” è balzata al quinto posto.

Seguono i Coma_Cose con “Fiamme negli occhi” (6) e Annalisa con “Dieci (7). A chiudere la top ten ci sono Willie Peyote (7) con “Mai dire mai (La locura)”, Fasma e la sua “Parlami” (9) e, infine, Ermal Meta (terzo posto in classifica) alla 10 con “Un milione di cose da dirti”.

Sale dalla 43 alla 12 Noemi con Glicine mentre Amare de La rappresentante di Lista debutta alla 13. Bene anche Ora di Aiello (14). Alla 15 Lo Stato Sociale con Combat Pop seguiti da Potevi fare di più di Arisa.

Esordio alla 17 per Cuore amaro di Gaia e alla 19 per Santa Marinella di Fulminacci.

Malika Ayane si trova alla 23 con Ti piaci così. Tre gradini sotto troviamo Random con Torno a te, seguito da Ghemon con Momento perfetto (27).

Gio Evan alla 28 con Arnica, Max Gazzè alla 30 con Il farmacista e il vincitore delle Nuove Proposte, Guadiano, alla 33 con “Polvere da sparo”.

Più in basso “Invece sì” di Bugo (36), Quando trovo te di Francesco Renga (39). Orietta Berti alla 56 con Quando ti sei innamorato. Dietro di lei, alla 58, gliSanemo Extraliscio feat. Davide Toffolo con Bianca luce nera.