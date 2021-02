Sanremo 2021 rinviato? Ecco gli ultimi rumors sulle date

Non sembra esserci pace per il Festival di Sanremo 2021. Sarà rinviato? E’ questa l’ultimo rumor che accompagna il conto alla rovescia della kermesse musicale, prevista -ad oggi- dal 2 al 6 marzo.

Nelle ultime settimane si è parlato della presenza di figuranti tra il pubblico, come avviene per molti altri programmi televisivi e richiesto a gran voce dal direttore artistico e conduttore, Amadeus. Eppure, in questo caso, proprio perché il tutto avviene all’interno del Teatro Ariston, si sono alzati una serie di cori di voci che hanno gridato all’ingiustizia per via dei cinema e teatri chiusi in tutta Italia e quindi, automaticamente, senza pubblico. Se inizialmente il presentatore sembrava voler essere al timone di Sanremo solo ed esclusivamente con la certezze di pubblico, poi ha annunciato un passo indietro, rassicurando di non voler dare le dimissione e di attenersi a quelle che saranno le scelte e le regole. Poi, escludendo il caso Fedez che ha condiviso involontariamente un breve frame audio e video della canzone in gara al Festival– ecco arrivare un altro rumor recente: Sanremo 2021 sarà nuovamente rimandato?

Secondo le ultime indiscrezioni, il Comitato Tecnico Scientifico sarebbe fortemente in dubbio sullo svolgimento del Festival in quelle date (fra meno di un mese) nonostante un attento protocollo sanitario da seguire.

In base a quanto emerso, quindi, le date potrebbero mutare. Non più partenza il 2 marzo ma, tra le ipotesi, il 23 e il 27 ad esempio o magari nella prima settimana di aprile, subito dopo Pasqua quindi, con il via martedì 6 e finale il 10 aprile o ancora più tardi, con un ritardo di un mese e mezzo, tra il 13 e il 17 aprile. Ma queste ipotesi vedono il Festival fuori dalla prima parte della Garanzia Primaverile per la Rai. Sembra escluso comunque il rinvio a maggio, visto anche i dubbi di Amadeus che ha definito il Festival più “un Festivalbar” visto il periodo.

Ovviamente, il rinvio del Festival cambierebbe tutti i programmi anche per le case discografiche e per gli artisti che si vedrebbero costretti a rimandare l’uscita di singoli e di nuovi album in calendario…

In ogni caso, oggi, 1 febbraio, è prevista una riunione per definire questi ennesimi dettagli…