Manca circa un mese e mezzo all’inizio del Festival di Sanremo 2021 e una delle incognite legate alle kermesse musicale è sicuramente legata alla presenza del pubblico in sala. Come raccontato da TvBlog, il Prefetto della ‘città dei fiori’ Alberto Intini è deciso: unica possibilità percorribile per avere gente in teatro è il reclutamento di “un numero ridotto” di figuranti.

Del resto, l’ostacolo principale è proprio il DPCM che vale fino al 5 marzo 2021 e quindi includendo tutte le date del Festival, tranne la finale. E anche sulla possibilità di avere più pubblico, il Prefetto continua a non sbilanciarsi:

“E’ ancora tutto in itinere e prima di compiere valutazioni bisognerà capire l’evolversi della situazione: l’unica cosa che mi sento di dire è che la norma è chiara e Sanremo non sarà un’eccezione”.

Amadeus, dal canto suo, ha sempre ammesso di non poter immaginare un Festival senza pubblico in sala. Non si sa, quindi, al momento come sarà gestita ufficialmente la questione.

Iva Zanicchi all’Adnkronos. A dare la sua opinione è stata anche

Non si può fare un festival di Sanremo senza il pubblico e il suo calore . Il festival di Sanremo è l’unico evento che ancora ci unisce. Certo è un anno molto particolare ma fare un festival di Sanremo senza pubblico trovo che sia molto triste

Infine, conclude, insistendo su questo importante dettaglio del pubblico in sala: