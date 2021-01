Mai come in queste ore la questione legata alla possibilità che si svolga il Festival di Sanremo 2021 è stata così al centro delle discussioni. L’argomento sta dividendo (come sempre accade) sui social, tra coloro che credono sia giusto andare avanti, seguendo regole ben precise, e chi, invece, è convinto che sia da annullare e rimandare il tutto al 2022. A prendere parola (e posizione) è stato Amadeus che ha ribadito la necessità di un pubblico (anche di figuranti) con posti limitati rispetto alla capienza della sala. Perché è uno show tv e ne vediamo spesso con persone sedute ad applaudire. Senza dimenticare la sicurezza necessaria. E ha espresso una sorta di ultimatum, dopo l’uscita discussa di Dario Franceschini contro questa edizione del Festival.

Il Teatro Ariston di #Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro @robersperanza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile. — Dario Franceschini (@dariofrance) January 28, 2021

Per il conduttore e direttore artistico, un Festival senza pubblico (limitato) non ci sarà. Non con lui, almeno.

In questi giorni e nelle ultime ore si sta cercando di capire cosa accadrà e se anche in questo caso varrà The Show Must Go On.

A commentare quanto accaduto, proprio oggi, è stato Riccardo Muti che ha spiegato di essere assolutamente contrario alla presenza di un pubblico figurate, attraverso un’intervista a Repubblica:

“Ho parlato con il ministro Dario Franceschini e gli ho detto con chiarezza come la penso sulla questione dei figuranti: è abominevole. Ho scambiato con Franceschini quattro chiacchiere, che si possono riassumere in tre punti fondamentali”

E li svela: