Sanremo 2020, Diodato e Matteo Faustini vincitori del Premio Lunezia

Di Alberto Graziola lunedì 3 febbraio 2020

Premio Lunezia per Sanremo 2020: i vincitori sono Diodato e Matteo Faustini

Il Premio Lunezia ha espresso le indicazioni sui testi dei big in gara e sui brani dei giovani.

Stefano De Martino, Dario Salvatori, Loredana D’Anghera e Beppe Stanco rendono note le scelte. Il Premio Lunezia per Sanremo va a Diodato per il testo “Fai rumore”, - la struttura e l’intensità del testo annunciano un emozionante appuntamento con la musica – afferma il Patron De Martino, a cui fa seguito la motivazione del critico musicale Dario Salvatori (membro Commissione Premio Lunezia):

Incontri ravvicinati, forme di adulazione, interrompere, l'importanza del ritmo, posso fare una domanda? Diodato sembra suggerire l'arte del conversare "smooth". Riproporsi in amore è quasi un gesto dovuto. Ma non avvicinatevi troppo e cercate il contatto visivo senza esagerare. Nessun imbarazzo. Un intonarumori sussurrato.

Tra gli 8 giovani in gara il Comitato d’Ascolto presieduto da Loredana D'Anghera (Dir. Artistico Lunezia Nuove Proposte) indica il brano “Nel bene e nel male” di Matteo Faustini.

Nel brano di Faustini l’alternanza con il recitato è in equilibrio con il crescendo della canzone. Uno stile di scrittura e interpretazione che evoca il passato e che per fortuna qualcuno non ha dimenticato.