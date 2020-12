Dopo averlo visto ad AmaSanremo e nella finale di Sanremo Giovani, ritroveremo Wrongonyou, cantautore romano 30enne proveniente da Grottaferrata, anche sul palco del Teatro Ariston, durante il Festival di Sanremo 2021, nella sezione Nuove Proposte. Wrongonyou ha ottenuto l’accesso a Sanremo 2021 grazie alla canzone Lezioni di volo.

Nell’incontro tra le Nuove Proposte e i giornalisti, avvenuto il giorno dopo la finale di Sanremo Giovani, noi di Soundsblog abbiamo chiesto a Wrongonyou se si sente uno dei favoriti per la vittoria:

Di seguito, trovate altre dichiarazioni di Wrongonyou, concesse ai colleghi giornalisti:

L’aneddoto più sfigato che ho risale a quando avevo 9 anni: ero già molto alto, giocavo a calcio, mi mettevo in difesa e tiravo da centrocampo perché volevo fare gol come tutti i bambini. Una volta, venne Bruno Conti per un provino e io mi ruppi una gamba! Ed è per questo che sono a Sanremo! Poi cambiai sport, passai al basket, feci una partitella contro la nazionale e mi ruppi i tendini rotulei! Con lo sport, lasciamo stare! Tanti Big sono più giovani di me? E’ una questione di ascolti e di numeri. Io sono contento del cast fatto da Amadeus, è innovativo, ci sono molti amici. Scena romana? Porterò i Castelli Romani a Sanremo ed è una cosa di cui vado molto fiero. Uno non si rende conto di essere romano, a volte: io vivo a Milano, Folcast, è di Spinaceto poi, siamo tutti un po’ sparsi per l’Italia…La cosa negativa è che i romani non votano perché sono molto pigri! La scuola romana è tornata un po’ in voga, qualche anno fa, c’è stato un exploit di artisti romani ed è una bella rivalsa. Uno dei miei cantanti preferiti è Elvis Presley, non tanto per il personaggio ma per la voce. Gli ho sempre invidiato l’orchestra con la quale suonava. Voglio sentire cosa si prova. Per me, questo è Sanremo.