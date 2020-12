Oltre ai 6 artisti provenienti da Sanremo Giovani, nella sezione Nuove Proposte della prossima edizione di Festival di Sanremo, ci sarà spazio anche per i due vincitori del concorso Area Sanremo che sono stati proclamati durante la finale di Sanremo Giovani 2020. Tra le 8 Nuove Proposte, quindi, troveremo anche Elena Faggi, 18enne di Forlì, che si esibirà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo con la canzone Che ne so.

Durante l’incontro con i giornalisti, avvenuto il giorno dopo la finale andata in onda venerdì scorso su Rai 1, noi di Soundsblog abbiamo chiesto ad Elena Faggi se Arisa rientra tra le sue influenze musicali, considerando il fatto che la sua canzone ricorda un po’ i primi singoli pubblicati dalla cantante lucana:

Di seguito, trovate altre dichiarazioni di Elena Faggi, rilasciate ai colleghi giornalisti presenti all’incontro:

Ho saputo tutto in diretta, ero a mio agio mentre cantavo perché ancora non avevo realizzato! Ero felice, ero alle stelle, ero in uno stato di trance, non capivo cosa stesse succedendo! Spero di rappresentare la mia generazione, sono una 2002, sembro piccola ma ho tanto da raccontare. Ho vissuto solo 18 anni ma è come se ne avessi 50 da raccontare! Ho cominciato a scrivere a 15 anni e ho sempre scritto in inglese. Che ne so è la mia prima canzone in italiano. Mio fratello Francesco è un producer, ha arrangiato il brano e condivido questo successo con lui. Ho davvero tanti brani, continuo a scrivere, quello non mi manca. Francesco si sta mettendo sotto, io lo aiuto, pubblicheremo più canzoni possibili. Nel 2017, siamo andati a Italia’s Got Talent, avevamo preso il Golden Buzz con Luciana Littizzetto. E’ stata un’esperienza che si è chiusa lì ma è stata importante dal punto di vista artistico perché lì ho capito che volevo fare questo lavoro e sono stata fortunata ad averlo capito così presto. Non vogliamo essere etichettati come quelli del talent, vogliamo essere etichettati per la nostra musica. Il talent è una strada, anch’io l’avrei presa, ma è una strada che ti porta in alto velocemente e altrettanto velocemente ti riporta in basso. Io preferisco andare più lenta, partire da zero, andare avanti piano e rimanere in alto.