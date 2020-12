Oltre ai 6 artisti provenienti da Sanremo Giovani, nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021, ci sarà spazio, come di consueto, anche ai talenti emergenti provenienti da Area Sanremo. I gemelli Luca e Matteo Dellai, 24enni provenienti da Cattolica, provincia di Rimini, si esibiranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo con la canzone Io sono Luca.

Durante l’incontro tra le Nuove Proposte di Sanremo 2021 e i giornalisti, avvenuto il giorno dopo la finale di Sanremo Giovani, noi di Soundsblog abbiamo chiesto ai gemelli Dellai quali sono i loro punti di riferimento musicali:

Matteo: “L’ispirazione? Dire dei nomi non mi viene in automatico. Quando ascolto musica, passo dai Queen alla Dark Polo Gang! Piuttosto sono molto legato alla musica cantautorale italiana come Lucio Battisti. Due anni fa, ho scoperto Battisti per sbaglio… Ho scoperto un vinile intitolato Mina Canta Lucio, pensavo fosse Mina che cantasse Lucio Dalla e invece era Battisti… L’ho scoperto così e mi sto appassionando sempre di più a quel tipo di musica anche se oggi, però, viviamo in tutt’altri tempi. Il mondo è cambiato, quindi, non posso dire che sia una vera e propria ispirazione”.

Luca: “Io la vedo in modo differente. Io se devo dire degli artisti che mi hanno veramente cambiato, due nomi che mi vengono da fare sono quelli di Francesco Guccini e Jovanotti ma le influenze musicali sono state varie. Tutto parte dal cantautorato come ha detto Matteo. Questa è una canzone atipica rispetto al mio genere, abbiamo due generi di scrittura differenti che devono combaciarsi in qualche modo. Ma anche questo è bello, trovare una parte di te nello stile di un altro”.