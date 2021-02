Avincola sarà in gara tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Goal!“. Il testo racconta, partendo proprio dal titolo, di un goal metaforico, un riscatto personale, non darsi mai per vinti prima della fine.

Come sempre, il cantante ci trasporta nel suo mondo, un luogo di sconfitte e di rivincite, di confronto con noi stessi e di speranza. Quello di Avincola è un goal che sogniamo in tanti. È quel sentimento di riscatto che inseguiamo tutti i giorni prendendo la rincorsa da lontano. È il sogno e la dolce illusione di riuscire a vincere senza far perdere nessuno. È il profondo e interminabile desiderio di tirare un calcio alla malinconia.

Il goal di AVINCOLA arriva al novantesimo minuto quando tutto sembra finito e la partita persa.

Avincola è uno dei cantautori più promettenti della scena romana, vincitore di numerosi riconoscimenti, come il Premio Stefano Rosso, Premio Botteghe d’Autore, Premio PIVI Siae (2013) e il Premio MEI Cinema (2013). Il suo percorso si è incrociato con artisti come, Riccardo Sinigallia, Freak Antoni (Skiantos), Paolo Giovenchi, Fiorello e Edoardo De Angelis. A soli 21 anni pubblica un Ep di inediti mentre nel 2014 esce l’album “Così canterò tra vent’anni” e l’anno seguente pubblica “KM28” (Helikonia). A gennaio 2019 rilascia il singolo “Tra poco” e a dicembre 2019 pubblica il brano “Un Rider”. A maggio 2020 pubblica il video “Miami a Fregene”, diretto da Phaim Bhuiyan, vincitore del David di Donatello 2020 come miglior regista esordiente.

A Sanremo 2021 si presenta con Goal! e si racconta in un’intervista video che potete recuperare qui sotto.

Il pezzo è nato casualmente, con molta naturalezza, come nascono sempre le mie canzoni. E’ nata a casa, ma poi ha aperto la porta e si è intrufolata per le strade e ha trovato questo campetto immaginario di calcio. Vuole essere la metafora della vita, di quanto ci si sente in panchina. E vuole essere anche un consiglio, a me stesso e per tutti, di credere sempre a se stessi e di indossare quella maglia da titolare che pensiamo di non avere. Ma la abbiamo tutti…

Con Avincola abbiamo parlato del countdown per l’inizio del Festival di Sanremo, delle prime prove sul palco del Teatro Ariston e del suo album, Turisti, disponibile dalla mezzanotte del 26 febbraio 2021.