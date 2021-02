Sanremo 2021: i Negramaro saranno tra gli ospiti

I Negramaro saranno tra gli ospiti della 71esima edizione del Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai 1, dal 2 al 6 marzo 2021, in prima serata.

La band salentina capitanata da Giuliano Sangiorgi si esibirà sul palco del Teatro Ariston per la seconda volta come ospiti e per la terza volta complessivamente, considerando la loro partecipazione in gara a Sanremo 2005, nella categoria Giovani, con la canzone Mentre tutto scorre.

I Negramaro, infatti, devono al Festival di Sanremo il grande successo ottenuto dal loro terzo album in studio, Mentre tutto scorre, che li ha consacrati al grande pubblico. Nonostante la canzone, durante la kermesse sanremese, non abbia ottenuto l’accesso alla serata finale, l’album vendette 600mila copie, rimanendo in classifica per 83 settimane consecutive. Il singolo Mentre tutto scorre, invece, entrò nella top ten dei singoli più venduti e fu anche candidato ai Nastri d’Argento.

Da quel Festival, per i Negramaro, iniziò una carriera costellata da successi, con la pubblicazione degli album La finestra, Casa 69, La rivoluzione sta arrivando, Amore che torni e Contatto e della raccolta Una storia semplice.

Nel 2018, i Negramaro tornarono a Sanremo, per la prima volta come ospiti, esibendosi con Mentre tutto scorre, La prima volta e Poster, in duetto con Claudio Baglioni, conduttore e direttore artistico di quell’edizione.

I Negramaro hanno annunciato la loro presenza al Festival con il seguente post condiviso su Instagram: