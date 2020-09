Auguri a Loredana Bertè: "Settant’anni e non sono ancora una Signora" #70Bertè

Di Alberto Graziola domenica 20 settembre 2020

Loredana Bertè compie 70 anni

Settant’anni e non sono ancora una Signora

Settant’anni e non sono ancora una Signora.#70Bertè — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) September 20, 2020

, oggi, 20 settembre 2020 e festeggia questa data citando una delle canzoni più celebri della sua carriera, "Non sono una signora".

E via social, i colleghi si mobilitano a farle gli auguri, da Emma Marrone ad Enrico Ruggeri:

Quante cose abbiamo fatto da allora!

Auguri a @LoredanaBerte una donna piena di fascino e tenerezza, che ha combattuto e vinto molte battaglie.

E un pensiero per Mimi. pic.twitter.com/ipkvoZ4Ren — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) September 20, 2020

Buon Compleanno Zia Lory🤍

Unica Vera Icona Rock Italiana❤️ — Antonino (@antoninomusic) September 20, 2020

Tanti auguri dolce mamma rock! Ti voglio bene!♥️ @LoredanaBerte pic.twitter.com/kpDHOfvWYx — Alessandra Amoroso (@AmorosoOF) September 20, 2020

Nel corso della sua carriera, Loredana Bertè ha inciso 17 album in studio, 3 raccolte ufficiali, 5 album dal vivo e 2 EP, oltre che numerosi singoli, per un totale di più di 300 brani musicali e firmato il testo di 45 di essi.

L'esordio è nel 1974 con "Streaking" che provocò le censure della Rai per le copertine e immagini scelte e per i testi diretti (tra i titoli, il brano S.E.S.S.O.). Il disco fu ritirato dal mercato e mai più ripubblicato. Nei decenni successivi l'album è stato ristampato solo due volte in CD.

L'ultimo album, invece, è LiBerté del 2018.

A seguire, tutti i dischi pubblicati e l'anno di rilascio:

1974 Streaking

1976 Normale o super

1977 TIR

1979 Bandabertè

1980 Loredanabertè

1981 Made in Italy

1982 Traslocando

1983 Lorinedita

1983 Jazz

1984 Savoir faire

1985 Carioca

1988 Io

1993 Ufficialmente dispersi

1997 Un pettirosso da combattimento

2005 Babybertè

2016 Amici non ne ho... ma amiche sì!

2018 LiBerté