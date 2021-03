Un gruppo pop tutto al femminile quello de Le Deva, che proprio questa sera rivedremo calcare il Palco dell’Ariston in occasione della Serata Cover di Sanremo 2021. Sulle note di uno degli intramontabili successi della Canzone Italiana, Io che amo solo te di Sergio Endrigo, Le Deva duetteranno con Orietta Berti promettendo scintille e con un arrangiamento, assicurano, in chiave moderna di uno dei brani capaci di rendere orgogliosa e conosciuta l’Italia in tutto il mondo. Le Deva, rispettivamente Laura Bono, Verdiana Zangaro, Greta Manuzi e Roberta Pompa si dicono entusiaste della collaborazione con quella che loro stesse definiscono la Signora della Musica Leggera Italiana, e anche per questo sono prontissime al debutto al Festival di Sanremo 2021 con anche l’intento di esaltare la potenza transgenerazionale della femminilità anche stavolta.

Per alcune di loro non sarà la prima volta nella Città dei Fiori. Laura Bono aveva già partecipato al Festival da protagonista nel 2005 vincendo nella sezione Nuove Proposte, Verdiana Zangaro invece è stata a Sanremo nel 2003 classificandosi terza tra i Giovani. Sarà però la prima volta per loro da quando la loro band si è formata. Le abbiamo intervistate per SoundsBlog ed ecco cosa ci hanno raccontato.

Il momento tanto atteso è arrivato, tra poche ore calcherete il Palco di Sanremo. Siete pronte?

Laura: “Siamo un po’ tese come credo sia normale che sia. Io avevo già vissuto il Festival qualche anno fa, perciò avevo già provato certe emozioni prima d’ora. Riprovarle stavolta ma tutte insieme è bello, ma siamo molto agitate. Sanremo fa sempre tremare le gambe”.

Per altro duetterete con Orietta Berti che non presenziava al Festival da ben 29 anni. Com’è nata la vostra collaborazione?

Verdiana: “L’invito ci è stato rivolto direttamente da Orietta e quasi inaspettatamente, in un pomeriggio della scorsa estate. Con lei abbiamo la fortuna di condividere lo stesso autore, Marco Rettani, non solo uno degli autori di Quando ti sei innamorato, brano in gara di Orietta, ma anche tra gli autori del nostro progetto. Quel pomeriggio noi eravamo in studio, Orietta invece stava chiudendo il suo disco. Ci ha raggiunto e si è messa tranquillamente a chiacchierare con noi. Ci ha spiegato di fare il tifo per noi e da molto tempo, cosa che non solo ci ha stupito ma ci ha anche rese molto felici. Ci ha raccontato di averci sempre seguito con ammirazione soprattutto per la forza delle donne che cerchiamo di portare avanti sempre. Poi è arrivata la sorpresa: “Ma perché non venite a Sanremo a duettare insieme a me?” ci ha detto. E noi in coro ci siamo messe a urlare di gioia: “Ma certo che veniamo Orietta, grazie!”. Una sorpresa stupenda per noi”.

E su Io che amo solo te, di Sergio Endrigo invece, cosa mi raccontate?

Verdiana: “Io che amo solo te è un brano intramontabile, l’ha scelto Orietta. Credo sia una canzone che fa parte delle pietre miliari della Storia della Musica del nostro Paese, non puoi dire ‘Non mi piace’. Si tratta di un pezzo talmente bello e puro che è inevitabile amarlo follemente, è un brano meraviglioso. Abbiamo lavorato ad un arrangiamento a cinque voci arricchito dalla meravigliosa Orchestra, e non vediamo l’ora di farlo ascoltare anche a voi”.

Parliamo ora di look. Cosa vi caratterizzerà sul Palco dell’Ariston?

Greta: “Non possiamo svelarvi tutto dei nostri outfit di questa sera, ma possiamo dirvi che il nostro intento sarà quello di portare all’Ariston un messaggio di Body Positivity che per noi è fondamentale. Anche per la scelta degli abiti non è stato affatto semplice, viviamo ancora in un mondo dove i modelli arrivano fino alla taglia 40, si fa molta fatica a trovare anche le 42. Questo per noi è assolutamente sbagliato. Io negli ultimi mesi ho perso 20 chili. Ho sempre amato le mie forme, ora sono dimagrita tanto ma a quanto pare non a sufficienza per i canoni della moda. La ricerca di uno stilista che ci vestisse in occasione del Festival di Sanremo è stata complicata proprio per questo. Fortunatamente abbiamo trovato in ultimo Genny, un brand che ci rispecchia molto e che veste anche donne normali, con le loro curve, come me”.