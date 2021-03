Elodie è stata la primadonna scelta da Amadeus per la seconda serata del Festival di Sanremo 2021. La cantante, dopo il successo ottenuto l’anno scorso in gara con “Andromeda” e il boom del successo estivo “Ciclone”, è tornata sul palco del Teatro Ariston per affiancare il conduttore e direttore artistico che, più di dodici mesi fa, l’aveva scelta tra i Big in gara.

Questa sera Elodie aveva un ruolo diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Non solo l’esibizione di un brano, parlare di un suo disco in uscita o di un singolo. Non un’intervista a cui rispondere ma un flusso di coscienza, un desiderio reale di farsi conoscere non solo come artista ma come persona.

E ci è riuscita perfettamente.

A livello canoro, di performance e di spettacolo, Elodie ha interpretato un mix di successi (suoi e altrui) in una decina di minuti live decisamente impeccabili, raffinati, potenti dal punto di vista vocale. Si è messa in gioco con Fiorello nel duetto di “Vattene amore”, per nulla semplice e decisamente impegnativo.

E anche lì, ha centrato l’obiettivo.

Poi, nel corso della serata, dopo aver già ribadito -con estrema naturalezza- la sua assoluta potenzialità camaleontica di mettersi alle prove con diversi generi musicali, ha accettato l’invito di Amadeus che -saggiamente- l’ha invitata a raccontarsi.

Non è facile, anche solo pensarlo. Immaginate un Teatro Ariston quasi deserto, conduttori, addetti ai lavori e Orchestra a parte. E lì, sotto i riflettori, sapendo che a casa stanno ascoltandoti e guardandoti milioni di persone, rivolgerti a loro per parlare di te. Non cantare, non esibirsi, non leggere la presentazione di un artista in gara.

Raccontarti.

Ed Elodie lo ha fatto, facendo un passo, per molti, non scontato e spesso poco spontaneo. La naturalezza della sua voce si è specchiata nella medesima naturalezza della sua anima nel volersi mettere a nud0.

Intendiamoci, non vuole essere un discorso gratuitamente celebrativo o da “fan”. Mi piace come cantante, mi piacciono molti cantanti.

Sulla voce di Elodie non ho mai avuto alcun dubbio e ho trovato conferma, negli anni, delle sue abilità. L’ho intervistata, ho avuto un ottimo feeling, l’ho trovata piacevole, semplice, educata e socievole.

E stasera, ascoltandola, l’ho vista accendersi ancora di più, con la voce rotta in certi punti, emozionata. Stasera, se mai ce ne fosse bisogno, ho assistito alla conferma palese di un’artista ancora più adulta, ancora più affermata soprattutto come donne e persona. Riconoscente verso il suo passato (e le persone che ne hanno fatto parte), pronta a tornare indietro con la memoria e a fare pace con quella insicurezza passata di “essere all’altezza”. Stasera, anche se non più interessata di esserlo o meno, nel suo ruolo di performer & persona, lo è stato al massimo.

Non serve dirglielo ma, come ricompensa di un passato in cui sperava di esserlo o magari sentirselo dire, credo le faccia sapere che molti spettatori lo avranno sicuramente pensato.

Prima di interpretare un difficile brano di Mina (senza tentennamenti), Elodie ci ha fatto un regalo. E forse lo ha fatto anche a se stessa decidendo di dirsi/dirci queste cose, in un discorso/racconto che vi riportiamo (Qui il video):