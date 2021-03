Sanremo 2021, Francesco Renga canta due volte “Quando trovo te” per problemi tecnici

Bis di problemi tecnici per Sanremo 2021. Ieri il microfono di Fasma non ha funzionato all’inizio del duetto con Nesli. Dopo qualche imbarazzo da parte del cantante, che si era accorto che qualcosa non andava, è intervenuto Amadeus a interrompere il live (a metà), mandando la pubblicità e facendo riprendere l’esibizione ai due artisti.

Può capitare, no? Certo.

Passano 24 ore e questa sera succede una cosa simile. Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2021, Francesco Renga, dopo l’una di notte, si esibisce con la sua “Quando trovo te”. Da casa, l’audio inizialmente non arriva, lui lo controlla velocemente e procede, professionalmente, nella sua esibizione, senza fermarsi. E porta a casa il live, sebbene incerto, poco chiaro. Evidentemente in difficoltà.

Passa qualche minuti e dopo il discorso di Alessandra Amoroso e Matilde Gioli per sensibilizzare il mondo duramente colpito dei lavoratori dello spettacolo a causa della pandemia legata al Covid-19, Amadeus torna alla gara per invitare nuovamente Renga ad esibirsi.

Con poche parole, il conduttore spiega che possono esserci problemi tecnici (“Può capitare”) e che, una volta saputo di quanto accaduto, era giusto permettere a Francesco Renga di esibirsi una seconda volta dal vivo.

Ed ecco il cantante rientrare sul palco (dopo aver salutato e incoraggiato gli abitanti di Brescia, dove vive, colpiti duramente dalla positività per Covid-19) pronto a cantare, per la seconda volta, la qua “Quando trovo te”.

Non vogliamo essere superstiziosi pensando che “Non c’è due senza tre…” ma domani, ecco, ricordiamo che c’è la finale. E speriamo, quindi, che i microfoni collaborino durante la serata più importante del Festival.

Come direbbe Renga nel ritornello… “Sempre, sempre, sempre“.