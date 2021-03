Poco prima delle 22, Fasma è salito sul palco insieme a Nesli per cantare “La fine”, brano dello stesso Nesli e interpretato con grande successo anche da Tiziano Ferro. La terza serata di Sanremo 2021 dedicata alle cover, però, non è partita col piede giusto per il cantante Big in gara in questa edizione. Dopo la parte iniziale cantata da Nesli, dal microfono di Fasma non usciva alcun suono. Lui cantava, si rendeva conto che qualcosa non funzionava, che non si sentiva, ma ha continuato ad andare avanti per qualche secondo…

“Non funziona un microfono.