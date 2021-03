Sanremo 2021 si è concluso con la vittoria dei Maneskin con la loro canzone, “Zitti e buoni”. Un trionfo non scontato visto anche i cambi di classifiche degli ultimi giorni ma sicuramente meritato. Dopo le esibizioni dei 26 cantanti, Amadeus e Fiorello hanno svelato la classifica finale con tutti i 26 cantanti in gara, dall’ultima posizione fino alla quarta. Mistero, comprensibile per non condizionare, sui primi tre posti, letti poi senza un ordine preciso.

Ma vediamo prima la classifica finale dalla 26 alla 4:

26. Random, Torno a te

25. Aiello, Ora

24. Bugo, E invece sì

23. Gio Evan, Arnica

22. Francesco Renga, Quando trovo te

21. Ghemon, Momento perfetto

20. Coma_Cose, Fiamme negli occhi

19. Gaia, Cuore amaro

18. Fasma, Parlami

17. Max Gazzè, Il farmacist

16. Fulminacci, Santa Marinella

15. Malika Ayane, Ti piaci così

14. Noemi, Glicine

13. Lo Stato Sociale, Combat Pop

12. Extraliscio feat Davide Toffolo, Bianca Luce Nera

11. La rappresentante di lista, Amare

10. Arisa, Potevi fare di più

09. Orietta berti, Quando ti sei innamorato

08. Madame, Voce

07. Annalisa, Dieci

06. Willie Peyote, Mai dire mai

05. Irama, La genesi del tuo colore

04. Colapesce e Dimartino, Musica Leggerissima

Nella classifica finale di Sanremo 2021, stupiscono molte posizioni basse, da Noemi alla 14 con Glicine (addirittura fuori dalla top ten??), Arisa alla 10 mentre Annalisa, apparentemente ben posizionata, si è posizionata alla 7. Fuori, per un soffio, Colapesce e Dimartino che, sicuramente, si consoleranno con le vendite e i passaggi radio della canzone, decisamente orecchiabile.

I tre finalisti erano Ermal Meta, Fedez/Francesca Michielin e i Maneskin. A quel punto, il televoto è stato nuovamente riaperto con i voti azzerati, ricevuti fino ad allora.

Sui social era un invito continuo a votare, a scegliere il preferito e ogni fanbase cercava di invitare alla votazione del loro beniamino. Alla fine, Amadeus ha letto la classifica finale.

Terzo posto per Ermal Meta con Un miliardo di cosa da dirti.

Secondo posto per Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez (schizzata ai piani alti grazie al televoto).

Trionfo per i Maneskin, per primi increduli, con la loro “Zitti e buoni”.

Un successo meritato e un primo posto dopo la mancata vittoria, anni fa, a X Factor. Direi che possono sentirti “rivendicati”, no?