Sono passate quasi due settimane dalla fine del Festival di Sanremo 2021 (la finale si è tenuta il 7 marzo scorso). Una settimana fa vi abbiamo mostrato i primi dati sulle vendite delle canzoni, sullo streaming e il gradimento da parte del pubblico. Perché, dopo la classifica finale con il vincitore (in questo caso “Zitti e buoni” dei Maneskin), quello che più conta è il consenso duraturo nel tempo. Il più possibile. Ecco, quindi, a 15 giorni da Sanremo, come è composta la chart Fimi.

Primo posto per Musica Leggerissima, vero e proprio tormentone del Festival che ha tutte le carte in regola per farci compagnia per mesi, fino all’estate. Colapesce e Dimartino hanno avuto la meritata consacrazione popolare. Dietro di loro, Voce di Madame, in salita e sempre più ascoltata e apprezzata. Medaglia di bronzo per i vincitori, i Maneskin, con la loro “Zitti e buoni”.

Scende dalla vetta alla 4, Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez. Stabile alla 5 Irama con “La genesi del tuo colore”. Nonostante la sfortunata partecipazione alla gara con il video registrato delle prove, la canzone ha comunque avuto modo di essere apprezzata. Giustamente. Alla 6 i Coma_Cose con Fiamme negli occhi e alla 8, Annalisa con la sua “Dieci”.

Nono posto per Parlami di Fasma mentre a chiudere la top ten è Willie Peyote con “Mai dire mai (La locura). Noemi resta in dodicesima posizione, seguita da Ermal Meta e Aiello. Ermal perde tre gradini mentre Aiello è stabile alla numero 14.

Posizione 17 per “Potevi fare di più” di Arisa.

Le altre canzoni del Festival le troviamo dopo la top 20. Combat Pop de Lo Stato Sociale scivola dalla 15 alla 24, Gaia (con Cuore amaro) dalla 17 alla 25, Fulminacci dalla 19 alla 27 con “Santa Marinella”.

Solo alla 39 Malika Ayane con “Ti piaci così”. Crollo per Momento perfetto di Ghemon (dalla 27 alla 62), per Arnica di Gio Evan (dalla 28 alla 66) e per Bugo con Invece sì (dalla 36 alla 87).