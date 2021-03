Bugo si è rotto.

Parole sue, in uno sfogo su Instagram dove, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2021, ha voluto mandare un messaggio diretto e ben chiaro per mettere la parola “Fine” al tormentone che -volente o nolente- lo accompagna da un anno circa. Era il 2020 e lo scazz0 al Festival con Morgan è diventato tema di discussione, meme, tormentoni, gif e video. Un po’ per il colpo di scena inaspettato con le varie polemiche (ancora esistenti in questi giorni), un po’ perché stata -purtroppo- una degli ultimi argomenti leggeri prima del maledetto Covid-19 con conseguenze che abbiamo in mente e sotto gli occhi.

E, nelle scorse ore, Bugo ha chiesto di metterci un punto.

Ciao ragazzi, parto dalla fine dicendo che mi sono rotto. Lo dico perché è da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c’entra con la musica e non ho mai replicato. Capisco la libertà di parola, è un diritto sacro e la rispetto, ma quando i giornalisti musicali usano come scusa una cosa accaduta più di un anno fa per schernirmi, allora siamo oltre all’ambito delle chiacchiere da bar.

Un discorso che regge perché quell’argomento toglie attenzione dalla gara, dalla sua canzone e dalla sua partecipazione.

Sono qui al Festival per parlare di musica. Lo so che è un anno difficile per tutti e fare un disco è un lavoro delicato, soprattutto ora. Mi dispiace che non si parli di questo e che invece ci si continui a chiedere dove sia Bugo. Bugo è qui, io sono qui, non sono mai andato via. Mi sono solo allontanato dalla pazzia e dall’opportunismo. Forse questo non fa notizia, né click, ma questo sono io. Non sono il più intonato di tutti, ma di certo sono più sincero di molti. Bugo è qui.

Anche se, il “sincero” finale -titolo del duetto con Morgan, però, porta alla mente nuovamente quella situazione e scatta il corto circuito.

Ma il discorso di Bugo, giustamente impegnato con musica inedita da promuovere e presentare- è comprensibile. Potrebbe essere davvero la parola “Fine” al discorso. Sempre che non arrivino ulteriore repliche e via dicendo…