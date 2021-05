Sangiovanni, tra i favoriti nei pronostici a vincere Amici 2021, pubblicherà il suo Ep omonimo il 14 maggio prossimo. L’annuncio è stato condiviso direttamente dalla Sugar, l’etichetta discografica con cui ha firmato il giovanissimo cantante.

“sangiovanni” è il titolo del primo EP di @sangiovanni, fuori ovunque il 14/05 💓Link nelle storie in evidenza per il preorder. L’EP sarà disponibile nei seguenti formati:

– CD

– CD autografato in esclusiva su @amazon.it

– CD autografato + bandana in esclusiva su @amazon.it

– CD + t-shirt su shop.universalmusic.it

Ci saranno molte altre novità nelle prossime settimane, continuate a seguirci 👀