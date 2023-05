Luke Black è un cantante serbo che rappresenterà la Serbia nell’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest.

Il cantante 31enne si esibirà con il brano dal titolo Samo mi se spava, canzone con la quale ha vinto la seconda edizione di Pesma za Evroviziju, la manifestazione musicale attraverso la quale la Serbia seleziona il proprio artista rappresentante per l’ESC.

Nel corso della sua carriera, Luke Black ha pubblicato 3 EP. Fuori dal suo paese, il cantante è molto conosciuto soprattutto in Cina. Il suo nome d’arte ha origine da quando da adolescente espresse 40 giorni di lutto per la “morte della scena musicale serba”.

Luke Black, Samo mi se spava: Significato canzone

Scritto da Luke Black, Majed Kfoury, Comnavago e Milan Bošković, il testo del brano descrive una persona completamente isolata dal mondo. La canzone è stata scritta durante la pandemia di COVID-19.

L’artista ha affermato che la canzone parla anche di “persone che hanno bisogno di svegliarsi, perché il male si moltiplica quando le persone tengono gli occhi chiusi su di esso. Solo svegliandosi può essere sconfitto”.

Luke Black, Samo mi se spava: Video ufficiale

Clicca qui per vedere il video ufficiale di Samo mi se spava.

Luke Black, Samo mi se spava: Testo canzone

Baby, watch the world on fire

It is all a game to me

I don’t wanna choose my fighter

Who’s taking control of me?

Halo?

Samo mi se spava

(Spavaj)

(Ooh).

I just wanna sleep forever (spavam)

I like it better when I dream

Želim zauvek da spavam (spavam)

Dok svet gori

I just wanna close my eyes (spavam)

And just get it over with

Želim zauvek da spavam (spavam)

Dok svet gori.

A noć je, beskonačni sati

Na ramenu đavoli

Želim samo večno spati

Tako da ih pobedim.

Halo?

Game over

(Spavaj)

(Samo mi se spava).

I just wanna sleep forever (spavam)

I like it better when I dream

Želim zauvek da spavam (spavam)

Dok svet gori

I just wanna close my eyes (spavam)

And just get it over with

Želim zauvek da spavam (spavam)

Dok svet gori (this ends now).

War, glad je, bez nade

Savest spava (spava) dok svet gori

Kraj je, mrak traje

Razum spava (spava) dok svet gori.

(Spavaj)

(Samo mi se spava)

Samo mi se spava.

Luke Black, Samo mi se spava: Traduzione canzone

Baby, guarda il mondo in fiamme

Per me è tutto un gioco

Non voglio scegliere il mio combattente

Chi sta prendendo il controllo di me?

Ciao?

(Sono così assonnato)

(Vai a dormire)

(Ooh).

Voglio solo dormire per sempre (sto dormendo)

Mi piace di più quando sogno

Voglio dormire per sempre (sto dormendo)

Mentre il mondo sta bruciando

Voglio solo chiudere gli occhi (sto dormendo)

E togliermi il pensiero

Voglio dormire per sempre (sto dormendo)

Mentre il mondo sta bruciando.

Nella notte, le ore infinite

Diavoli sulla mia spalla

Voglio solo dormire per sempre

Quindi posso sopraffarli.

Ciao?

(Game Over)

(Vai a dormire)

(Sono così assonnato).

Voglio solo dormire per sempre (sto dormendo)

Mi piace di più quando sogno

Voglio dormire per sempre (sto dormendo)

Mentre il mondo brucia

Voglio solo chiudere gli occhi (sto dormendo)

E togliermi il pensiero

Voglio dormire per sempre (sto dormendo)

Mentre il mondo brucia (questo finisce ora).

Guerra, è fame, senza speranza

La coscienza dorme (dorme) mentre il mondo sta bruciando

Sta bruciando, è la fine, il buio persiste

La ragione dorme (dorme) mentre il mondo sta bruciando.

(Vai a dormire)

(Sono così assonnato)

Sono così assonnato.