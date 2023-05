Brutte notizie per i fan inglesi di Sam Smith. Il cantante ha appena cancellato il suo tour in Uk, per una lesione alle corde vocali. Tutto è inizia nella data di mercoledì 24 maggio, quando l’interprete di ‘Stay With Me’ si stava esibendo a Manchester. Dopo appena quattro canzoni è uscito di cena e ha fermato il concerto iniziato da poco. In seguito ha spiegato di essere stato costretto a interrompere il concerto all’AO Arena a causa dell’impossibilità di cantare dopo aver combattuto un virus poche settimane fa. Il cantante, che usa il “they” per parlare di sé, ha raccontato, via social:

“Carissimi marinai, non so cosa dire onestamente. Ho combattuto un virus poche settimane fa e da allora abbiamo viaggiato in tutta Europa e fatto spettacoli incredibili. Durante la mia terza canzone, ho notato qualcosa che non andava nella mia voce. Ho pregato che fosse solo la mia voce a svegliarsi per lo spettacolo, ma nella quarta canzone ho sentito che qualcosa non andava davvero. Sono sceso dal palco e ho provato di tutto per rimettere in sesto la mia voce, ma non ce l’abbiamo fatta”

Dopo che Sam ha eseguito la loro quarta canzone, Too Good at Goodbyes, l’artista ha lasciato il palco e le luci del locale si sono abbassate. Il pubblico è stato quindi informato che il cantante non sarebbe tornato sul palco a causa di problemi vocali.

Ha poi continuato:

“Sinceramente ho il cuore spezzato, non sono riuscito a finire lo spettacolo stasera per tutti voi”, ha concluso il vincitore del Grammy. “Vi amo tutti. Mi dispiace mi dispiace mi dispiace x.”

In queste ore, però, ecco arrivare la decisione ufficiale da parte dell’artista. Sam Smith ha annullato gli show riprogrammati a Birmingham e Glasgow, poiché i medici hanno avvertito il vincitore del Grammy che avrebbero potuto rischiare di causare “danni permanenti” alla voce. Ovviamente ci sarà un rimborso per tutti coloro che hanno acquistato un biglietto.

“A causa di problemi vocali durante la performance di Manchester di ieri sera, purtroppo annulleremo gli spettacoli riprogrammati di Birmingham e Glasgow Sam Smith. I medici hanno consigliato a causa di una lesione alle corde vocali a Sam di seguire un riposo vocale completo. Sam ha il cuore spezzato per aver dovuto cancellare questi spettacoli, ma i medici gli hanno detto che se continuano a cantare, danneggeranno permanentemente la sua voce. Se si riposano un po’ potranno esibirsi di nuovo”

Sam Smith si è esibito, la settima scorsa, a Bologna e Milano con due concerti.