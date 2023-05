Appuntamento sabato 20 maggio 2023 con Sam Smith in concerto all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna), per la prima -di due- date italiane del suo tour mondiale. Il cantautore torna in Italia dopo ben cinque anni e porterà sul palco alcuni dei suoi successi più noti della sua carriera, inclusi i pezzi più recenti tratto dal suo ultimo disco in studio, Gloria.

Sam Smith all’Unipol Arena a Bologna, 20 maggio 2023, la scaletta del concerto

Stay With Me

I’m Not the Only One

Like I Can

Too Good at Goodbyes

To Die For

Perfect

Diamonds

How Do You Sleep?

Dancing With a Stranger

I’m Kissing You (Des’ree cover)

Lay Me Down

Love Goes

Gimme

Lose You

Promises

I’m Not Here to Make Friends

Latch (Disclosure cover)

I Feel Love (Donna Summer cover)

Gloria

Human Nature (Madonna cover)

Unholy

Sam Smith all’Unipol Arena a Bologna, 20 maggio 2023, info biglietti

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti. Si parte dai 46 euro del 5 Settore Numerato fino ai 78,20 per il Floor GA Standing. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna)

Come riportato da Ticketone, ecco le indicazioni -con i mezzi- per arrivare a Casalecchio di Reno:

Sarà attiva una navetta, un servizio di collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena.

In autobus

Da Bologna – linee autobus exrtaurbane numero 83, 94, 671.

Da Casalecchio di Reno – linea 85

In treno

Collegamento con:

Stazione Centrale di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Palasport – Futurshow Station – distanza 1 minuto

Stazione Bologna Centrale – distanza 19 minuti

Stazione Firenze – distanza 35 minuti

Stazione Milano – distanza 55 minuti

Stazione Roma – distante 100 minuti

Se si arriva in auto, in autostrada è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 bis.

Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1.

Sam Smith, discografia, album e singoli

Sam Smith debutta al grande pubblico nel 2014 con il disco d’esordio “In the Lonely Hour”. Certificato due volte disco di Platino negli Stati Uniti e otto volte Platino nel Regno Unito, l’album raggiunge il primo posto della Billboard 200. Grazie a “In the Lonely Hour”, Sam Smith vince due Grammy Awards, che vengono accompagnati da altri due Grammy vinti grazie alla hit mondiale “Stay With Me”, contenuta nello stesso album.

Nel 2015 l’artista pubblica il brano “Writing’s On The Wall”, colonna sonora di James Bond “Spectre”, premiato con un Golden Globe e un Academy Awards. Nel 2017 è il momento del secondo album “The Thrill of it All”, anticipato da “Too Good at Goodbyes”, che scala le classifiche di tutto il mondo con le sue note senza tempo. Gli altri brani estratti dall’album sono “One last Song” e “Pray”. Nel 2018 collabora con Calvin Harris per “Promises”, che è subito un successo internazionale.

A questa collaborazione, seguono molti singoli di successo come “Dancing with a stranger” del 2019, prodotta al fianco dei colossi del pop scandinavo Max Martin, ILYA, Shellback e Stargate. Nel 2020 esce “Love Goes”, il terzo album dell’artista, che affronta il tema della forza delle donne, interpretate da Sam Smith. A questo lavoro fa seguito il brano del 2021 “You Will Be Found”, parte della colonna sonora del musical “Dear Evan Hansen”.

Il 2022 vede l’uscita dei singoli “Love Me More” e “Unholy”, l’ottava hit di Sam a raggiungere il numero 1 nelle classifiche, ottenendo oltre 180 milioni di stream su Spotify. Sam Smith ha all’attivo 35 milioni di album venduti, 260 milioni di singoli venduti e 45 miliardi di streaming in carriera, dimostrandosi capace di toccare un pubblico vastissimo e di parlare direttamente a una generazione.