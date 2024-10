Per Capodanno 2025 in programma il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari al Molo Brin. Il live inizierà alle 22.30, tutte le informazioni.

Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Capodanno 2025 ad Olbia

Sembra forse presto per parlare di Capodanno 2025 ma l’occasione, in questo caso, è quella giusta. I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato un concerto previsto ad Olbia per il 31 dicembre 2024, nello scenario di Molo Brin.

Finalmente possiamo dirvelo! A dicembre suoneremo al Capodanno di Olbia, coronando così un anno fantastico. Non vediamo l’ora di tornare in Sardegna, che ci ha sempre accolto a braccia aperte. Con questo ultimo annuncio vi informiamo che non aggiungeremo nessun altra data nel 2025. Ci vediamo dove volete 🐧❤️

Ecco le parole del sindaco Settimo Nizzi:

“Sulla scorta degli ottimi risultati degli anni passati, continuiamo a festeggiare la notte di San Silvestro con artisti di prim’ordine: protagonisti assoluti del capodanno olbiese saranno i Pinguini Tattici Nucleari. La nostra amministrazione continua a perseguire l’obiettivo di rendere la città sempre più attrattiva sia nei mesi estivi che nei periodi di bassa stagione, contribuendo così a far crescere ancora l’immagine turistica di Olbia, destinazione ormai consolidata e non più località di passaggio”

Condivide l’entusiasmo Marco Balata:

“Gli eventi portano grandi benefici al tessuto economico e sociale della nostra città, come conferma il grande entusiasmo nell’accogliere questi grandi eventi da parte degli operatori del settore. Dopo le manifestazioni sportive che, anche quest’anno, si sono susseguite durante tutto l’anno e dopo il record di presenze registrato lo scorso agosto durante il Red Valley Festival, chiudiamo il 2024 in bellezza con i Pinguini Tattici Nucleari, garantendo uno spettacolo accessibile e aperto a tutti. Subito dopo il concerto, il brindisi per l’arrivo del nuovo anno e l’immancabile e atteso appuntamento dei fuochi d’artificio”

Concerto gratuito in programma il 31 dicembre 2024 a Olbia per iniziare, nel modo migliore, il 2024 e per salutare più che dignitosamente l’anno che sarà sul punto di terminare.

Un milione di biglietti venduti in un anno (2023), oltre un miliardo e mezzo di stream, due anni in cima alle classifiche airplay e FIMI/Gfk Italia, il successo dell’album Fake News (quattro volte Disco di Platino) e un coinvolgente show che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica: quello dei Pinguini Tattici Nucleari si è rivelato essere un gioco di squadra più che convincente, che ha portato la band, che da più di due anni colleziona numeri da record, ai vertici di tutte classifiche, regalandole un posto di assoluto rilievo nel panorama musicale nazionale e che ha mosso i primi passi in quello internazionale.