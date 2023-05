Salsedine è il nuovo singolo di Marco Guazzone feat. Chiara Galiazzo. L’elettronica si fonde con gli archi della Roma Film Orchestra, la metrica urban delle strofe con la melodia cantautorale del ritornello, la voce di Marco si intreccia con la voce magica di Chiara lungo il ricordo intenso di una storia d’amore finita, ma che forse può avere la sua seconda occasione.

Ecco le parole di Marco Guazzone nel parlare del significato del brano:

“Salsedine perché la salsedine ti resta addosso, ti lascia un segno visibile sulla pelle e ti ricorda che poco prima eri in mareI ricordi hanno lo stesso potere, sono in grado di riportarti in un tempo e in un posto preciso, con una persona precisa. Ci sono storie d’amore finite, diverse da tutte le altre, che lasciano un segno speciale in grado di rimanere visibile anche dopo molti anni ed è per questo che gli basta un istante per ricominciare. Ho voluto condividere questo viaggio con Chiara perché oltre ad essere un’amica, ha una voce di cristallo con cui canta l’amore e i sentimenti umani riuscendo con delicatezza a dare il giusto peso emotivo ad ogni parola”

Chiara Galiazzo, a sua volta, sottolinea la stima per il collega e amico:

“Conosco Marco da molto tempo e lo stimo molto, le sue canzoni mi avevano colpito sin dall’inizio della mia carriera. Considero il fatto di cantare questa canzone con lui come un’evoluzione naturale del nostro rapporto artistico. E Salsedine mi è piaciuta subito dal primo ascolto perché è una canzone da cantare semplicemente a squarciagola”.

Potete ascoltare la canzone, a seguire, in streaming. Qui potete vedere il lyric video.

Marco Guazzone e Chiara Galiazzo, Salsedine, Testo canzone

Ho fatto pace col passato chiuso nella stanza

Mi ha dato un bacio sulla fronte e poi mi ha detto: “Vai”

Non una lacrima, un sussulto o uno stupido “resta”

Sembrava tutto fatto per portarmi via dai guai

E giuro, ci ho messo una vita per aprirmi

Ed ogni tanto tu ritorni come un déjà-vu

Le notti in bianco che ho passato per capirti, ora

Che ho una casa piena di “vorrei”

E quelle notti passate a dirci che:

“Se tra vent’anni ti ricorderai

Di sguardi spenti e distratti tra di noi”

Quanto tempo fa

Eravamo due ombre felici per la città?

Quanto tempo fa?

Graffiava, graffiava, graffiava

La sabbia rosa nella maglietta

Il tuo silenzio chi se lo scorda?

Tu che mi disegni passaggi nascosti

Sei luce dentro agli occhi

Con questo ciеlo che ci buca la faccia

Ti prego, resta, rеsta fino all’alba

Sei salsedine addosso, nuotami attraverso

Non torniamo a casa

Io vorrei sapere cosa saresti stato disposto a fare

Se solo mi avessi potuto incontrare in un altro tempo

Ma con le stesse parole chiuse in bocca

E con la stessa giacca, seduti all’angolo di un bar

Con del tè al posto della birra

Quanto tempo fa?

Graffiava, graffiava, graffiava

La sabbia rosa nella maglietta

Il tuo silenzio chi se lo scorda?

Tu che mi disegni passaggi nascosti

Sei luce dentro agli occhi

Con questo cielo che ci buca la faccia

Ti prego, resta, resta fino all’alba

Sei salsedine addosso, nuotami attraverso

Non torniamo a casa

Qualcuno si è tuffato nell’acqua

Le auto che corrono spostano l’aria

Se non mi cerchi, qui la notte si gela

Si gela

La sabbia rosa nella maglietta

Il tuo silenzio chi se lo scorda?

Tu che mi disegni passaggi nascosti

Sei luce dentro agli occhi

Con questo cielo che ci buca la faccia

Ti prego, resta, resta fino all’alba

Sei salsedine addosso, nuotami attraverso

Non torniamo adesso

Come fai a-a-ancora tu

Ancora tu, ancora tu

Ancora tu, eh

Se non mi cerchi, qui la notte si gela

Si gela