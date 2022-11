Salirò è una canzone interpretata e scritta da Daniele Silvestri, presente nel suo quinto disco, Unò dué. Ha partecipato al Festival di Sanremo 2002, classificandosi solo quattordicesimo nella categoria Big. Il pezzo ha però ottenuto un grandissimo successo radiofonico ed è arrivato al settimo posto della classifica Fimi dei singoli più venduti in Italia. L’arrangiamento vede la firma di Demo Morselli.

Daniele Silvestri, Salirò, Testo canzone

Di cosa parla Salirò di Daniele Silvestri? Il brano, con toni leggeri e ritmati, racconta la fine e l’epilogo di una storia d’amore, passando dall’accettazione che la relazione è finita fino al lento sparire di scena. Cliccando qui potete vedere il video ufficiale della canzone.

Daniele Silvestri, Salirò, Testo canzone

Salirò

Salirò

Tra le rose di questo giardino

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un punto lontano.

Pompa pompa pompa pompa.

Preferirei

Stare seduto sopra il ciglio di un vulcano

Mi brucerei

Ma salutandoti dall’alto con la mano.

E invece sto sdraiato

Senza fiato

Scotto come il tagliolino al pesto che ho mangiato

E resto qui disteso

Sul selciato ancora un po’

Ma prima o poi ripartirò.

Accetterei

Di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano

Congelerei

Ma col sorriso che si allarga piano piano

(come De Niro, ma più indiano)

E invece sto sdraiato

Senza fiato sfatto come il letto su cui prima m’hai lasciato

E resto qui distrutto

Disperato ancora un po’

Ma prima o poi ripartirò.

E salirò salirò

Salirò salirò

Fra le rose di questo giardino

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un ricordo

Lontano.

E salirò salirò

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un puntino

lontano

Preferirei ricominciare

Piano piano dalla base

E tra le rose lentamente risalire

E prenderei tra le mie mani

Le tue mani e ti direi:

“amore in fondo non c’è niente da rifare”.

E invece

Più giù di così

Non si poteva andare

Più in basso di così

C’è solo da scavare

Per riprendermi

Per riprenderti

Ci vuole un argano a motore

Salirò salirò

Salirò salirò

Fra le rose di questo giardino

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un ricordo lontano.

Salirò

Salirò-o

Non so ancora bene quando

Ma provando e riprovando

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un punto

Lontano

Lontano

Lontano

Lontano