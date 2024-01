La scaletta delle canzoni in concerto per i 30 anni di carriera di Daniele Silvestri, impegnato con il suo resident show all’Auditorium a Roma. Orario, informazioni sui biglietti per la data del 20 gennaio 2024.

Daniele Silvestri in concerto all’Auditorium di Roma per i 30 anni di carriera: la scaletta delle canzoni

Nuova data a Roma, nella Sala Petrassi all’Auditorium Parco della Musica a Roma, per Daniele Silvestri, impegnato con il suo resident show nella Capitale per i 30 anni di carriera. 30 concerti per celebrare i primi 30 anni di carriera: Daniele Silvestri torna dal vivo, da gennaio ad aprile 2024, con il nuovo spettacolo “Il cantastorie recidivo”. Come accennato, si tratta di un resident show nella città dove tutto è iniziato e che lo ha visto muovere i suoi primi passi artistici. “Il cantastorie recidivo” ripercorre non solo la carriera di Daniele Silvestri, ma anche 30 anni di storia della società italiana, attraverso quelle canzoni che hanno segnato la carriera del cantautore dagli esordi ad oggi. Ogni replica sarà una sorpresa per il pubblico dell’Auditorium, infatti, ogni serata sarà uno show inedito e originale, in pieno stile Silvestri.

La scaletta delle canzoni di Daniele Silvestri in concerto a Roma, 20 gennaio 2024

Ecco la scaletta del concerto di Daniele Silvestri del 18 gennaio scorso. Ospite della serata era Max Gazzè, i brani potranno cambiare -con aggiunte e modifiche- di data in data. Ma, a seguire, potete farvi un’idea sui brani previsti:

Scrupoli

Amarsi cantando

Hold Me

Sornione

L’uomo nello specchio

Pochi giorni

Precario è il mondo

La mia casa

Acrobati

Concime

Prima che

Kunta Kinte

Monolocale

Sogno-b (con Max Gazzè)

L’amore pensato (con Max Gazzè)

Datemi un benzinaio

L’uomo col megafono

Strade di Francia

L’autostrada

L’appello

Il viaggio (pochi grammi di coraggio)

Il flamenco della doccia

Il mio nemico

Le navi

A bocca chiusa

Sono io

Testardo

Biglietti per Daniele Silvestri in concerto a Roma, 20 gennaio 2024

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di Daniele Silvestri in programma a Roma, sabato 20 gennaio 2024. Il live è sold out.

Il prezzo del biglietto era di 40 euro, dalla zona galleria a quella Platea.

Gennaio

18, 19, 20, 21, 26, 27, 30, 31

Febbraio

1, 2, 26, 27, 28

Marzo

1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 27, 28, 29

Aprile

11, 12, 13, 14