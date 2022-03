La paranza è un brano di Daniele Silvestri pubblicato nel 2007.

Il cantante ha presentato questo pezzo al Festival di Sanremo, classificandosi a quarto posto della classifica finale. Davanti a lui, dal primo al terzo, hanno trionfato Ti regalerò una rosa (Simone Cristicchi), Nel perdono (Al Bano) e Schiavo d’amore (Piero Mazzocchetti).

Il titolo della canzone è il nome di un peschereccio utilizzato per i pesci piccoli che poi diventano frittura, cucinati. Ma, nell’ambiente della camorra, la paranza viene utilizzato -come termine- per i gruppi di camorra armati. Insieme al ritmo leggero e apparentemente da tormentone, sono presenti numerosi richiami a temi di attualità e cronaca di quei tempi, dalla criminalità all’arresto del boss di Cosa nostra Bernardo Provenzano e il processo per il delitto di Cogne. E’ arrivato al secondo posto nella classifica dei pezzi più venduti in Italia e in vetta ai brani più trasmessi in radio.

Mi sono innamorato di una str0nza

Ci vuole una pazienza

Io però ne son rimasto senza

Era molto meglio pure una credenza

Un fritto di paranza, paranza, paranza

La paranza è una danza

Che ebbe origine sull’isola di Ponza

Dove senza concorrenza

Seppe imporsi a tutta la cittadinanza

È una danza

Ma si pensa

Rappresenti l’abbandono di una stronza

Dal calvario alla partenza

Fino al grido conclusivo di esultanza

Uomini uomini c’è ancora una speranza

Prima che un gesto vi rovini l’esistenza

Prima che un giudice vi chiami per l’udienza

Vi suggerisco un cambio di residenza

E poi ci vuole solo un poco di pazienza

Qualche mese e già nessuno nota più l’assenza

La panacea di tutti i mali è la distanza

E poi ci si consola con la paranza

La paranza è una danza

Che si balla nella latitanza

Con prudenza

E eleganza

E con un lento movimento de panza

La paranza è una danza

Che si balla nella latitanza

Con prudenza

E eleganza

E con un lento movimento de panza

Così da Genova puoi scendere a Cosenza

Come da Brindisi salire su in Brianza

Uno di Cogne andrà a Taormina in prima istanza

Uno di Trapani? Forse in Provenza

No, no, no, non è possibile

Non è raccomandabile

Fare ritorno al luogo originario di partenza

Ci sono regole precise in latitanza

E per resistere c’è la paranza

La paranza è una danza

Che si balla nella latitanza

Con prudenza

E eleganza

E con un lento movimento de panza

Dimmi che mi ami, che mi ami

E quando ti allontani

Per prima cosa mi richiami

In ogni caso è molto meglio se rimani

Se rimandi a domani

Dimmi che ci tieni, che ci tieni

E se non vieni

In ogni caso mi appartieni

E che ti manco più dell’aria che respiri

Più di prima

Più di ieri

Dov’è, dov’è

Tutti si chiedono

Dov’è dov’è

Ma non mi trovano

Lo sai che c’è?

Che sto benissimo

Fintanto che

Sto a piede libero

E poi perché

Ritornare da lei

Quando per lei è sempre stato meglio senza di me

Non riusciranno a prendermi

Io resto qui

La paranza es un baile

Que se baila con la latitanza

Con prudencia y elegancia

Y con un lento movimiento de panza

E se io latito, latito

Mica faccio un illecito

Se non sai dove abito

Se non entro nel merito

Se non vado a discapito

Dei miei stessi consimili

Siamo uomini liberi

Siamo uomini liberi

Stiamo comodi comodi

Sulle stuoie di vimini

Sulle spiagge di Rimini

Sull’atollo di Bimini

Latitiamo da anni

Con i soliti inganni

Ma non latiti tanto quando capiti a pranzo

E se io latito latito

Mica faccio un illecito

Se non sai dove abito

Se non entro nel merito

Se non vado a discapito

Dei miei stessi consimili

Siamo uomini liberi

Siamo uomini liberi

Stiamo comodi comodi

Sulle stuoie di vimini

Sulle spiagge di Rimini

Sull’atollo di Bimini

Latitiamo da anni