Salirò è una delle canzoni più conosciute del repertorio di Daniele Silvestri, pubblicata nel 2002, quando partecipò al Festival di Sanremo classificandosi però solo 14esima, ma conquistando il premio della Critica “Mia Martini” e ottenendo poi tre premi all’Italian Music Awards come Miglior singolo, il Miglior arrangiamento e la Miglior composizione musicale. Entrata nella classifica FIMI al 26esimo posto, rimase nella chart per 28 settimane, salendo fino alla 5a posizione; nel 2019 il singolo ha ottenuto la certificazione Platino. Il brano è stato pubblicato nell’album Unò – Duè, il suo quinto in studio.

Daniele Silvestri, Salirò: autori e significato canzone

Scritto e interpretato dallo stesso Silvestri, con l’arrangiamento di Demo Morselli e pubblicato dalla BMG Ricordi, Salirò è uno dei brani più iconici della storia del Festival per il suo ritmo e per la messa in scena particolarmente ipnotica. Apparentemente scanzonata, si può interpretare non solo come una rilfessione dopo la fine di un amore, ma più in generale come una sorta di esortazione a riprendersi, a risalire dopo un periodo difficile, che lo stesso Silvestri visse in quegli anni, dopo la scomparsa del padre, avvenuta nell’estate del 2001.

Salirò: ascolta la canzone

Daniele Silvestri, Salirò: testo canzone

Salirò

Salirò

Tra le rose di questo giardino

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un punto lontano.

Pompa pompa pompa pompa.

Preferirei

Stare seduto sopra il ciglio di un vulcano

Mi brucerei

Ma salutandoti dall’alto con la mano.

E invece sto sdraiato

Senza fiato

Scotto come il tagliolino al pesto che ho mangiato

E resto qui disteso

Sul selciato ancora un po’

Ma prima o poi ripartirò.

Accetterei

Di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano

Congelerei

Ma col sorriso che si allarga piano piano

(come De Niro, ma più indiano)

E invece sto sdraiato

Senza fiato sfatto come il letto su cui prima m’hai lasciato

E resto qui distrutto

Disperato ancora un po’

Ma prima o poi ripartirò.

E salirò salirò

Salirò salirò

Fra le rose di questo giardino

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un ricordo

Lontano.

E salirò salirò

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un puntino

lontano

Preferirei ricominciare

Piano piano dalla base

E tra le rose lentamente risalire

E prenderei tra le mie mani

Le tue mani e ti direi:

“amore in fondo non c’è niente da rifare”.

E invece

Più giù di così

Non si poteva andare

Più in basso di così

C’è solo da scavare

Per riprendermi

Per riprenderti

Ci vuole un argano a motore

Salirò salirò

Salirò salirò

Fra le rose di questo giardino

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un ricordo lontano.

Salirò

Salirò-o

Non so ancora bene quando

Ma provando e riprovando

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un punto

Lontano

Lontano

Lontano

Lontano

Salirò: video ufficiale

Il video ha tra i suoi protagonisti il ballerino, attore e amico Fabio Ferri, dal baffo e dal costume in stle anni ’70, in una coreografia che portò anche all’Ariston. Potete cliccare qui per vedere il video ufficiale.