Rush! è il nuovo atteso album dei Maneskin, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in differenti versioni fisiche che comprendono vinile standard, bianco, rosso e picture disc, special box sets, CD e molto altro. Prodotto principalmente da Fabrizio Ferraguzzo e Max Martin, è stato registrato a Los Angeles, in Italia e a Tokyo. Victoria, Damiano, Thomas ed Ethan si sono concentrati sugli elementi che caratterizzano le loro quattro distinte personalità e sfaccettature, mantenendo salda la propria identità di band nell’ampia gamma delle sonorità presenti nelle 17 tracce.

Maneskin, Rush! il nuovo disco

All’interno del disco ci sono diversi generi musicali – dall’impeto punk di “Kool Kids” alle ballate energetiche e impetuose di singoli come il successo globale “The Loneliest” o “Timezone” alla spavalderia rock’n’roll dei brani “Don’t Wanna Sleep ” o “Bla bla bla”. Rush! è come immaginare uno spazio con i quattro membri agli angoli opposti, in cui l’album è il punto centrale dove le loro visioni e la loro intesa reciproca si congiungono. L’album punta al lato personale anche dal punto di vista autoriale, un viaggio alla scoperta di se stessi. Se nei dischi precedenti i testi dei Maneskin erano manifesti tesi a sottolineare la voglia di buttarsi a capofitto nel mondo, prendere il proprio posto e mostrare la propria essenza, in RUSH! è più evidente la proiezione verso le esperienze interiori. Qui i testi sono il risultato della crescita umana, artistica e musicale della band, di una maturazione che ha portato il coraggio di mostrare il proprio io e la propria storia:

“Rush! è anche questo: la sensazione di euforia che si prova vivendo sul filo del rasoio con il timore di precipitare, scegliendo questa vita che comprende tutto, gli aspetti fortemente positivi e le rinunce”

Rush!, ascolta l’album e leggi la tracklist

Qui sotto potete ascoltare l’album in streaming, disponibile dal 20 gennaio 2023. L’ultimo singolo ad anticipare il disco è stato “Gossip” con il featuring di Tom Morello.

Own my mind

Gossip feat. Tom Morello

Timezone

Bla Bla Bla

Baby Said

Gasoline

Feel

Don’t Wanna Sleep

Kool Kids

If Not for You

Read Your Diary

Mark Chapman

La Fine

Il Dono della Vita

Mammamia

Supermodel

The Loneliest