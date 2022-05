Running, SEVEN 7oo feat. Rondodasosa, Keta, Sacky, Nko: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo, ‘Running’, il nuovo brano di SEVEN 7oo feat. Rondodasosa, Keta, Sacky, Nko. Il singolo, a poche ore dal debutto, è finito in tendenza su Youtube nella sezione musica.

Ecco il testo di ‘Running’:

Veniamo dalle trenches tienilo a memoria

Siamo la Seven Zoo e cambiamo la storia

I nostri opps sono poveri non pagano l’affitto

Bulletproof i vetri non faccio lacking in giro

Pensi mi ingelosisco posso fare quel che voglio

La mia missione è scrivere e salvarmi su sto foglio

Come quando gli sbirri ci sfottono perché siamo del blocco

Siamo sempre gli stessi ma nello stesso posto

Freddo nel blocco come le emozioni

No parla tanto tu non fare nomi

Se mi menzioni perdi un tuo membro eliminazione

Agiamo come stepper Stephen Curry

Gliene lascio 30 addosso

Guerra tra blocchi di fianco glide nel parco

Hai 2 chinga adosso

Se vedo un opps in corsa faccio running

Se lo prendiamo nelle popolari

Primo dell’anno confondono gli spari

Ski mask in face

Quando entriamo in disco

Bricks come mattoni non siamo a Brixton

Mi ricordo i vostri occhi

Come mi guardavano

Quando i piedi in quei posti

Manco mi ci entravano

Se apro l’iPhone

Vedo in fila i vostri cadaveri

Vi ho killati

Siete spariti come Meredith

Non c’è m’ama o non m’ama

Qua c’è ti sparo o mi spari

Meglio se torni dov’eri

Se vuoi arrivare lontano

Sono un Seven Zoo boy

Seven Seven Zoo boy

Sono un Seven Zoo boy

Seven Seven Zoo boy

Quattro mura formano un quadrato

Quindi non vedo più mio padre

Quando l’avevano arrestato

Ero bimbo piangeva mia madre

Nella testa ho ancora delle cose

Che non riesco a spiegarmi nemmeno

Cosa preferisci delle troie

O far felice tutto il quartiere

Vengo su una barca burqua

Magreb tunisi banca

Carta canta la droga costa

Chi va sotto poi non si alza

Chop per terra balli la samba

Block to block murder in zamagna

Laga laga la tua lei mi allaga

Seven Zoo disco d’oro in Italia

Se vedo un opps in corsa faccio running

Se lo prendiamo nelle popolari

Primo dell’anno confondono gli spari

Ski mask in face quando entriamo in disco

Bricks come mattoni non siamo a Brixton

Se vedo un opps in corsa faccio running

Se lo prendiamo nelle popolari

Primo dell’anno confondono gli spari

Ski mask in face quando entriamo in disco

Bricks come mattoni non siamo a Brixton.