“Run” è il quinto singolo estratto dall’album in studio dei OneRepublic, Human, ed è il loro primo singolo da “Better Days” a marzo 2020.

Sul significato della canzone, Ryan Tedder ha detto:

Questa canzone parla di tutta la stampa negativa. Tutto ciò che è nelle notizie fa schifo il 99 percento delle volte: “Il mondo finirà, l’economia crollerà, il cielo sta precipitando, tutto è così brutto …” e la mia reazione è: paraocchi. Correre. Vai oltre, spazza via tutto questo fastidio e tormento. Vai a fare quello che vuoi, dove vuoi, quando vuoi, come vuoi. Non ascoltare nessun altro. Divertiti mentre lo fai perché se stai inseguendo cose che non sono divertenti, non sono sostenibili. Fai quello che ti rende felice, dì a tutti gli altri di stare zitti. Spegni le notizie, esci dai social, qualunque cosa ti renda turbato o depresso. Tutte queste sciocchezze ti rallenteranno. La vita è breve, vivila finché sei vivo. Non ci è stato promesso un altro giorno. Corri.

OneRepublic hanno pubblicato una canzone nel settembre 2020 chiamata “Wild Life” che condivide nei testi un tema simile con “Run”: approfitta della giornata perché non ti è garantito un domani, ma soprattutto, goditi la vita mentre lo fai. Isola tutto il rumore negativo intorno a te e fai ciò che ti rende felice finché l’amore non si esaurisce.

Qui potete vedere il video ufficiale, a seguire testo e traduzione della canzone.

One Republic, Run, Lyrics

[Verse 1]

When I was a young boy living in the city

All I did was run, run, run, run, run

Staring at the lights, they look so pretty

Momma said “Son, son, son, son, son

You’re gonna grow up, you’re gonna get old

All that glitters don’t turn to gold

But until then just have your fun

Boy, run, run, run, run, run”

[Refrain]

Yeah, run, run, run

Run, run, run

[Verse 2]

When I was a young kid living in the city

All I did was pay, pay, pay, pay, pay

And every single dime that good Lord gave me

I could make it last three, four, five days

Living it up but living down low

Chasing that luck before I get old

And looking back, oh, we had some fun

Boy, run, run, run, run, run

[Chorus]

They tell you that the sky might fall

They’ll say that you might lose it all

So I run until I hit that wall

Yeah, I learned my lesson, count my blessings

Look to the rising sun and run, run, run

Yeah, one day, well, the sky might fall

Yеah, one day I could lose it all

So I run until I hit that wall

If I learnеd one lesson, count your blessings

Look to the rising sun and run, run, run

[Refrain]

Run, run, run

[Verse 3]

Didn’t get everything that I wanted

But I got what I need, yeah yeah

I see that light in the morning

Shining down on me

So take me up high, take me down low

Where it all ends nobody knows

But until then let’s have some fun

Yeah, run, run, run, run, run

[Chorus]

They tell you that the sky might fall

They’ll say that you might lose it all

So I run until I hit that wall

Yeah, I learned my lesson, count my blessings

Look to the rising sun and run, run, run

Yeah, one day well the sky might fall

Yeah, one day I could lose it all

So I run until I hit that wall

If I learned one lesson, count your blessings

Look to the rising sun and run, run, run

[Refrain]

Run, run, run

Yeah, run, run, run

[Outro]

Yeah, I learned my lesson, count my blessings

Look to the rising sun

Yeah, I learned my lesson, count my blessings

Look to the rising sun

If I learned one lesson, count your blessings

Look to the rising sun, yeah, run, run, run

One Republic, Run, Traduzione

Quando ero un ragazzino che viveva nella città

Tutto quello che ho fatto è stato correre, correre, correre, correre, correre

Fissando le luci, sembrano così carine

La mamma ha detto “Figlio, figlio, figlio, figlio, figlio

Crescerai, invecchierai

Tutto ciò che luccica non si trasforma in oro

Ma fino ad allora divertiti

Ragazzo, corri, corri, corri, corri, corri ”

Sì, corri, corri, corri

Corri corri corri

Quando ero un ragazzino che viveva in città

Tutto quello che ho fatto è stato pagare, pagare, pagare, pagare, pagare

E ogni singolo centesimo che il buon Dio mi ha dato

Potrei farlo durare tre, quattro, cinque giorni

Vivendolo in alto ma vivendo in basso

Inseguendo quella fortuna prima di invecchiare

E guardando indietro, oh, ci siamo divertiti un po ‘

Ragazzo, corri, corri, corri, corri, corri

Ti dicono che il cielo potrebbe cadere

Diranno che potresti perdere tutto

Quindi io corro finché non sbatto contro quel muro

Sì, ho imparato la lezione, conta le mie benedizioni

Guarda il sole nascente e corri, corri, corri

Sì, un giorno, beh, il cielo potrebbe cadere

Sì, un giorno potrei perdere tutto

Quindi corro finché non sbatto contro quel muro

Se ho imparato una lezione, conta le tue benedizioni

Guarda il sole nascente e corri, corri, corri

Corri corri corri

Non ho ottenuto tutto quello che volevo

Ma ho quello che mi serviva, sì sì

Vedo quella luce al mattino

Che splende su di me

Quindi portami in alto, portami in basso

Dove finisce tutto nessuno lo sa

Ma fino ad allora divertiamoci

Sì, corri, corri, corri, corri, corri