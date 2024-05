I Pinguini Tattici Nucleari saranno in concerto stasera, 28 maggio 2024, al Palaresciflina di Messina. I due spettacoli a Messina- in programma il 28 e 29 maggio – sono realizzati da Puntoeacapo, Shake it (con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita), Il Botteghino, GG Entertainment, Magellano Concerti e in collaborazione con il Comune di Messina, guidato dal Sindaco Federico Basile e l’Assessorato agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini di Massimo Finocchiaro.

Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo tornano ad abbracciare il proprio pubblico, per continuare a raccontare la storia di una giovane band che negli anni ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali, capaci di far sorridere e di far pensare.

Un milione di biglietti venduti in un anno (2023), oltre un miliardo e mezzo di stream, due anni in cima alle classifiche airplay e FIMI/Gfk Italia, il successo dell’album Fake News (quattro volte Disco di Platino) e un coinvolgente show che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica: quello dei Pinguini Tattici Nucleari si è rivelato essere un gioco di squadra più che convincente, che ha portato la band, che da più di due anni colleziona numeri da record, ai vertici di tutte classifiche, regalandole un posto di assoluto rilievo nel panorama musicale nazionale e che ha mosso i primi passi in quello internazionale.

I Pinguini Tattici Nucleari si preparano infatti a tornare nel 2025 con un nuovo tour negli stadi: HELLO WORLD – TOUR STADI 2025.

A seguire le informazioni sulla scaletta delle canzoni nel concerto a Messina, informazioni su orario, biglietti e viabilità.

La scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari a Messina, 28 maggio 2024

Scrivile scemo

Scooby Doo

Verdura

Hold On

La storia infinita

Bergamo/Hikikomori

Freddie (Elio)

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di classe

Giovani Wannabe

Ricordi

La banalità del mare / Tetris / Bagatelle / Monopoli / Sciare

Rubami la notte

Nonono (Himu and Riccardo)

Irene

Dentista Croazia

Ridere

Zen

Ringo Starr

Pastello bianco

Orari apertura cancelli e inizio concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Messima

Il concerto inizierà alle 21. Ecco tutti gli orari:

Apertura porte: orario 18.45 fanclub / ore 19.00 ingresso al pubblico

Apertura botteghino: ore 17.00

Inizio spettacolo: ore 21.00

Per ragioni di ordine pubblico, gli ingressi saranno presidiati e controllati da personale di sicurezza.

Pinguini Tattici Nucleari a Messina, 28 maggio 2024, info biglietti

Il concerto è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 28 maggio 2024.

Messina, viabilità per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari

Al fine agevolare il corretto svolgimento dei due concerti e garantire in sicurezza l’afflusso e il deflusso degli spettatori, il Servizio comunale Mobilità urbana ha disposto provvedimenti viari per regolamentare la circolazione nelle strade limitrofe all’impianto sportivo e in quelle interessate dal transito veicolare e pedonale indotto dai due eventi.

Pertanto, nelle giornate del 28 e 29 maggio 2024, dalle ore 16.30 alle ore 03.00 del giorno successivo, e comunque fino a cessata esigenza vigeranno i seguenti divieti:

DIVIETI

divieto di sosta, con zona rimozione coatta, ambo i lati in via degli Agrumi (strada arginale);

divieto di sosta, con zona rimozione coatta, per consentire la sosta dei veicoli adibiti a taxi al fine di garantire un migliore servizio, nei seguenti tratti di strada:

1. sul lato ovest (lato monte), di via Orso Mario Corbino, per un tratto di m. 80,00 a nord dell’intersezione con via E. Fermi;

2. sul lato ovest (lato monte), di via Giardino degli Agrumi (ex via 17 L), per un tratto di m. 80,00 a nord dell’intersezione con via degli Agrumi;

divieto di transito veicolare, con presidi a cura della Polizia Municipale in via degli Agrumi (strada arginale), in entrambe le direzione di marcia, mare-monte e monte-mare, con collocazione di idonee barriere in corrispondenza dell’intersezione con via Sacra Famiglia ed a monte dell’impianto sportivo comunale denominato “Palarescifina per consentire il transito degli autobus ATM e dei veicoli autorizzati;

divieto di sosta, con zona rimozione coatta, ambo i lati, in via Sacra Famiglia, nel tratto compreso tra via degli Agrumi (strada arginale) e via 1 A, al fine di consentire il transito degli autobus ATM;

divieto di transito veicolare, nella strada di collegamento fra la strada comunale San Filippo Superiore (c.da Baglio) ed il “parcheggio verde” dello Stadio “F. Scoglio”;

Disposto poi di collocare idonea transennatura longitudinale lungo la via degli Agrumi (strada arginale), nel tratto compreso tra via Sacra Famiglia ed il varco di accesso del “Parcheggio giallo”, al fine di delimitare un percorso pedonale (sul lato nord della strada); e per consentire (sul lato sud della strada) il transito degli autobus navetta dell’ATM SpA, messi a disposizione a cura e spese degli organizzatori dei suddetti concerti; dei veicoli adibiti a taxi, dei veicoli dell’organizzazione del concerto (con contrassegno rilasciato dalla stessa organizzazione); di ciclomotori, motocicli e autovetture degli spettatori che potranno sostare nelle aree di parcheggio di pertinenza del “Palarescifina”.

PERCORSI CONSENTITI

Gli autobus navetta dell’ATM SpA e i veicoli adibiti a taxi impegneranno il seguente percorso: via A. Celi, via N. Carosio (strada di accesso allo svincolo autostradale), strada perimetrale dello stadio “F. Scoglio”, via degli Agrumi (strada arginale) lato sud (parte delimitata dal transennamento longitudinale), via Sacra Famiglia, via 1 A, via Adolfo Celi.

Mentre, i ciclomotori, motocicli, autovetture degli spettatori, e i veicoli dell’organizzazione diretti alle suddette aree di parcheggio di pertinenza del “Palarescifina”, dovranno accedervi impegnando il seguente percorso: via A. Celi, via N. Carosio (strada di accesso allo svincolo autostradale), strada perimetrale dello stadio “F. Scoglio”, via degli Agrumi (strada arginale) lato sud (parte delimitata dal transennamento longitudinale).

PARCHEGGI

L’area di parcheggio “ospiti” (area verde) dello stadio “F. Scoglio” sarà interamente dedicata alla sosta degli autobus provenienti dall’esterno del territorio comunale; ad esaurimento della stessa area, ulteriori spazi per gli autobus saranno dedicati lungo la via degli Agrumi pressi Tribuna Stampa.

Per la sosta di autoveicoli degli spettatori, dotati di apposito contrassegno, sono previste le aree di parcheggio “rossa”, “gialla” dello stadio “F. Scoglio” e l’area di parcheggio di pertinenza del “Palarescifina” fino ad esaurimento delle stesse aree. I veicoli privati che dovranno raggiungere le aree di parcheggio dovranno accedervi esclusivamente dal percorso autostradale con uscita dallo svincolo di San Filippo.

I ticket sono acquistabili on line sul sito https://www.ilbotteghino.it/pinguini-tattici-nucleari/

Le persone diversamente abili tramite il medesimo sito potranno fare richiesta di pass per posteggiare negli stalli dedicati.