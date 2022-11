A prendere la parola era stato il leader dei Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti, via social (““Io sono in vacanza in Irlanda sulle scogliere di Moher, c’è un vento forte, spero riusciate a sentirmi… Guardate che bellezza. Mi arriva una notizia, la notizia è che ci siamo sciolti, i Pinguini Tattici Nucleari non ci sono più. Allora, io non so che problema abbia certa stampa che abbia data questa notizia, non è assolutamente vero, non ho idea del perché sia stata data. È una colossale fake news, vabbè, ci sta, adesso ritorno a questa bellissima camminata e ci vediamo presto. Anzi, meglio ancora, è una colossale… bufala”.)

Il successo dei Pinguini Tattici Nucleari

I Pinguini Tattici Nucleari vantano una prestigiosa collezione di Dischi d’Oro, di Doppio, Triplo e Quadruplo Platino, con una permanenza ai vertici delle classifiche di oltre novanta settimane, quella che accompagna l’uscita di Fake News. Con più di un miliardo di streaming, un recente quattro volte Platino per Fuori Dall’Hype – album che ha accompagnato il podio del Festival di Sanremo 2020 – una certificazione Oro per Ricordi, singolo che mantiene un prestigioso primo posto per la terza settimana consecutiva in classifica Earone, un Triplo Platino per Giovani Wannabe, hit che ha colorato l’estate 2022, e due stadi andati subito sold out – San Siro a Milano l’11 luglio e Olimpico a Roma il 23 luglio – i Pinguini Tattici Nucleari hanno trasformato il sogno in realtà, centimetro dopo centimetro, guadagnandosi e meritandosi ogni tappa del loro inarrestabile successo.