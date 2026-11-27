La rotazione di novembre 2026 di RTL 102.5 offre uno spaccato preciso di dove si trova la musica italiana mainstream in questo momento: nomi consolidati che tornano con materiale nuovo, un paio di conferme dal circuito live e gli inediti di X Factor 2026 già in corsa sull’airplay. La sezione New Hit — lo spazio che la prima radio d’Italia dedica ai brani appena entrati in rotazione — è diventata negli anni uno degli indicatori più affidabili per capire quali singoli stanno per scalare le classifiche EarOne. Quello che emerge dal mese in corso è una lista che mescola cantautorato, pop, rap e nuovi talenti televisivi, con almeno tre titoli destinati a restare in rotazione pesante fino a fine anno.

I brani italiani che RTL 102.5 ha inserito in rotazione a novembre

Il titolo che ha attirato più attenzione è Il rumore delle cose di Brunori Sas. Il cantautore cosentino, reduce da un ciclo di concerti che lo ha portato nei principali teatri italiani, conferma con questo singolo una traiettoria sempre più orientata verso il pop di qualità senza rinunciare alla densità testuale che lo distingue. L’ingresso in rotazione su RTL 102.5 segnala che il brano sta uscendo dal perimetro dell’indie per raggiungere un pubblico più ampio.

Nella stessa finestra temporale è entrata in rotazione anche Ciao di Elisa. La cantautrice triestina non ha bisogno di particolari introduzioni sul fronte radiofonico — la sua presenza su RTL 102.5 è quasi una costante — ma ogni nuovo singolo rappresenta comunque un test su quanto il suo suono riesca ad adattarsi ai formati del momento. Ciao sembra muoversi su un registro più essenziale rispetto ad alcune uscite recenti, il che potrebbe favorirne la tenuta in rotazione nel medio periodo.

Dal 13 novembre 2026 — data segnalata anche nel consueto appuntamento con le uscite della settimana su All Music Italia — sono entrati ufficialmente in rotazione due brani che meritano attenzione separata. Il primo è Ogni volta che sei qui di Gazzelle: il cantautore romano, il cui vero nome è Flavio Bruno Pardini, ha costruito negli ultimi anni una presenza radiofonica solida senza mai snaturare la propria estetica. Questo singolo mantiene quella tensione tra malinconia e leggerezza che caratterizza il suo songwriting.

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Il secondo brano entrato in rotazione il 13 novembre è Ricominciassimo di Gianna Nannini. La rocker senese, che ha recentemente parlato a RTL 102.5 dei suoi impegni live futuri, torna con un titolo che già nel nome suggerisce una riflessione sul ricominciare — tema ricorrente nella sua produzione più recente. L’ingresso in una rotazione come quella di RTL 102.5 in questa fase dell’anno è strategicamente significativo: il quarto trimestre è il periodo in cui i brani accumulano airplay in vista delle classifiche di fine anno.

Fabri Fibra, Neffa e gli inediti di X Factor 2026

Tra le new hit verificate di novembre figura anche Vertigini, la collaborazione tra Fabri Fibra e Neffa. Si tratta di un incontro che unisce due delle figure più influenti del rap italiano degli ultimi trent’anni, e il fatto che il brano sia entrato nella rotazione di RTL 102.5 — emittente storicamente orientata al pop mainstream — dice qualcosa sul posizionamento del singolo: non è un pezzo da nicchia, ma un prodotto pensato per circolare su larga scala. La coesistenza di Fabri Fibra e Neffa in uno stesso brano è di per sé un segnale editoriale rilevante per chi segue l’evoluzione dell’urban italiano.

Discorso a parte meritano gli inediti di X Factor 2026. RTL 102.5 è partner del talent di Sky da diversi anni e la messa in rotazione dei brani inediti dei concorrenti è parte integrante dell’accordo mediatico che lega la radio al programma. In questa fase del talent — siamo nelle settimane che precedono la finale — i brani inediti entrano in rotazione per costruire familiarità con il pubblico radiofonico prima del voto. È un meccanismo rodato che negli anni ha contribuito a lanciare alcuni degli artisti più ascoltati dell’ultimo decennio.

Come funziona la sezione New Hit di RTL 102.5

Vale la pena spiegare brevemente la logica editoriale dietro questa sezione per chi non la conosce. La New Hit di RTL 102.5 non è semplicemente una playlist: è uno spazio di rotazione programmata che la radio aggiorna settimana per settimana, inserendo i singoli che la direzione artistica ritiene pronti per il grande pubblico. Un brano che entra in New Hit viene trasmesso con una frequenza superiore rispetto alla rotazione standard, il che accelera l’accumulo di airplay nella classifica EarOne. Per gli artisti — soprattutto quelli che vengono da circuiti più di nicchia come Brunori Sas o Gazzelle — l’ingresso in questa sezione rappresenta spesso il primo contatto con un pubblico che non li cercherebbe attivamente sulle piattaforme di streaming.

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Il meccanismo ha implicazioni concrete anche sul piano commerciale: un brano in rotazione pesante su RTL 102.5, che raggiunge ogni giorno milioni di ascoltatori, genera airplay royalties significative attraverso SIAE e può influenzare direttamente il posizionamento nella classifica singoli FIMI, dove il peso dell’airplay viene combinato con quello dello streaming e delle vendite digitali.

Cosa racconta questa rotazione sul pop italiano di fine 2026

Guardare la New Hit di RTL 102.5 di novembre 2026 come un insieme — e non come una lista di singoli scollegati — permette di leggere alcune tendenze. La presenza simultanea di Brunori Sas, Gazzelle e Gianna Nannini accanto agli inediti di X Factor e a una collaborazione rap come quella di Fabri Fibra con Neffa fotografa un momento in cui la radio generalista italiana non ha un formato dominante, ma gestisce una coesistenza di generi che riflette la frammentazione dell’ascolto sulle piattaforme.

Il cantautorato italiano di qualità — Brunori Sas e Gazzelle sono esempi molto diversi tra loro, ma entrambi riconducibili a quella categoria — ha trovato nell’ultimo biennio un accesso alla grande radio che in passato era più difficile. Elisa, dal canto suo, occupa da anni quella fascia intermedia tra pop commerciale e ricerca artistica che le consente di stare su RTL 102.5 senza sembrare fuori posto. E Gianna Nannini, a quasi cinquant’anni di carriera, continua a portare in rotazione brani nuovi con una regolarità che pochi artisti della sua generazione possono vantare.

Per seguire gli aggiornamenti ufficiali sulle nuove entrate in rotazione è possibile fare riferimento direttamente alla sezione musica del sito ufficiale di RTL 102.5, che pubblica settimana per settimana i comunicati sulle New Hit. La rotazione di novembre 2026 resterà probabilmente attiva — con aggiustamenti progressivi — fino alle prime settimane di dicembre, quando le logiche di programmazione si spostano verso i titoli natalizi e le anteprime del periodo festivo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.