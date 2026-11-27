Dal 6 al 20 giugno 2027, Cremona torna ad essere il centro europeo della musica antica con la 44ª edizione del Monteverdi Festival. Il tema scelto per questa edizione è IN LOVE: un filo conduttore che non si limita alla celebrazione sentimentale, ma sceglie di interrogare l’amore nelle sue forme più contraddittorie, usando gli archetipi del mito come lente d’ingrandimento. Il Monteverdi Festival 2027 è già annunciato come uno degli appuntamenti di riferimento per la musica barocca e rinascimentale in Italia e in Europa.

Tre opere, tre miti: il programma principale al Teatro Ponchielli

Il cuore del festival è costruito attorno a tre produzioni operistiche che si tengono tutte al Teatro Ponchielli di Cremona e che, ciascuna a modo suo, esplorano l’amore attraverso figure mitologiche ben precise.

Si apre l’11 giugno alle 20:00 (con replica il 20 giugno alle 17:00) con Il Giasone di Francesco Cavalli, opera del Seicento che mette in scena il mito degli Argonauti e la figura di Medea. La regia è firmata da Moshe Leiser e Patrice Caurier, la direzione musicale è affidata ad Antonio Greco. Nel cast, Carlo Vistoli interpreta Giasone e Luciana Mancini dà voce a Medea: una coppia che porta sul palco una delle storie d’amore più violente e distruttive della tradizione classica, quella di un eroe che abbandona la donna che lo ha salvato per un matrimonio politicamente conveniente.

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Il 13 giugno alle 17:00 è la volta di Il Ritorno di Ulisse in Patria di Claudio Monteverdi, compositore cremonese al quale il festival è dedicato. Monteverdi compose quest’opera nel 1640 e rappresentò in essa uno dei grandi miti dell’attesa e della fedeltà coniugale. La produzione è affidata alla Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli, con la regia di Franco Citterio e Giovanni Schiavolin e la direzione musicale di Gianluca Capuano. Vito Priante è Ulisse, Sara Mingardo è Penelope: una scelta di cast di rilievo per un’opera che racconta l’amore come resistenza e riconoscimento dopo anni di separazione.

Il 19 giugno alle 20:00 chiude il trittico operistico Minotauro, opera di Silvia Colasanti, compositrice contemporanea. È il titolo più recente in programma e porta al centro del festival la figura del Minotauro, creatura ibrida e reclusa, e quella di Arianna. La regia è di Giorgio Ferrara, la direzione musicale di Nicolò Umberto Foron. Benedetta Torre canta Arianna, Gianluca Margheri il Minotauro. La scelta di affiancare Colasanti a Monteverdi e Cavalli è uno dei segnali più chiari dell’approccio del festival: il dialogo tra musica antica e composizione contemporanea non è un’aggiunta decorativa, ma una scelta strutturale.

Il tema IN LOVE e la logica degli archetipi

Il Monteverdi Festival 2027 costruisce la propria identità attorno a una domanda precisa: cosa raccontano ancora oggi i miti d’amore della tradizione classica? La risposta non è affidata a una conferenza teorica, ma alla musica stessa. Giasone e Medea, Ulisse e Penelope, il Minotauro e Arianna: tre coppie che incarnano altrettante declinazioni dell’amore — il tradimento, la fedeltà, la prigionia affettiva. Ogni storia porta con sé una contraddizione irrisolta, e il festival sceglie di non risolverla, ma di metterla in scena.

Questo approccio è coerente con la storia del festival, che da sempre usa il nome di Claudio Monteverdi — il compositore cremonese che con L’Orfeo nel 1607 fondò di fatto il genere operistico — non come semplice omaggio museale, ma come punto di partenza per ragionare sulla musica e sulla sua capacità di parlare al presente. Monteverdi morì a Venezia nel 1643, ma il suo lavoro di messa in scena delle passioni umane attraverso la voce rimane il modello implicito di ogni produzione del festival.

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L’apertura con I Fagiolini e le Vespre

Il festival si apre con le Vespre eseguite da I Fagiolini, ensemble vocale britannico tra i più apprezzati nel repertorio rinascimentale e barocco. È una scelta che dice molto sull’impostazione del festival: cominciare dalla musica sacra, dalla preghiera collettiva, prima di immergersi nelle storie d’amore profano e mitico che occupano il resto del programma. Le Vespere della Beata Vergine di Monteverdi, pubblicate nel 1610, sono uno dei pilastri del repertorio che il festival custodisce e rilancia ogni anno.

Perché seguire il Monteverdi Festival 2027

Per chi si muove nel circuito della musica antica — ma anche per chi si avvicina all’opera per la prima volta — il Monteverdi Festival 2027 offre una programmazione che raramente si trova concentrata in quindici giorni: un’opera di Cavalli, una di Monteverdi e una commissione contemporanea, tutte legate da un tema comune e tutte eseguite da cast di alto livello. Nomi come Sara Mingardo, Carlo Vistoli e Gianluca Capuano sono riferimenti consolidati nel panorama internazionale della musica barocca.

Per informazioni sul programma completo e sui biglietti, il riferimento ufficiale è il sito del Monteverdi Festival Cremona.

Cremona, città che ha dato i natali a Monteverdi e che ospita il festival da oltre quattro decenni, si conferma con questa edizione un luogo in cui la musica antica non viene semplicemente conservata, ma riletta con occhi contemporanei. IN LOVE è un tema apparentemente semplice che il festival trasforma in una domanda complessa — e quella complessità, nelle mani di registi, direttori e cantanti di questo livello, è esattamente ciò che vale il viaggio fino a Cremona.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.