Rosa Chemical bacia Fedez nella serata finale di Sanremo 2023: si presenta sul palco dopo Gino Paoli e lo fa con una camicia scapezzolata per i punti al FantaSanremo, poi scende in platea per coinvolgere Fedez, prima mimando posizioni non proprio da prima serata con l’amico seduto in prima fila e poi trascinandolo con sé sul palco mentre canta Made in Italy. Non è la serata dei duetti, Fedez è visibilmente imbarazzato e non sa cosa fare, ma Rosa Chemical lo coinvolge in vari modi, fino a quando non lo bacia in bocca alla fine della sua esibizione.

IL TWERK DI ROSA CHEMICAL SU FEDEZ VI SCONGIURO #Sanremo2023 pic.twitter.com/ORtIjIbXM7 — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 11, 2023

L’esibizione di Rosa Chemical è inizia alle 22.48 (in perfetto da orario di scaletta peraltro) e come sempre è stato in queste sere si è confermato uno dei momenti più coinvolgenti per orchestra e pubblico. La presenza di Fedez in prima fila – del quale peraltro era stato anche ospite nel pomeriggio dell’ultima puntata di Muschio Selvaggio a Sanremo – deve essere stata una ‘tentazione’ troppo forte per ‘scuotere’ il pubblico e un evento che proprio con Fedez ha vissuto picchi non facili da gestire per la Rai – ma per i quali si è preso tutta la responsabilità. E vederlo spaesato sul palco mentre Chemical si mangia la scena fa quasi tenerezza. Intanto sui social si attendono le reazioni di politici e associazioni varie, dal Moige in poi.

Rosa Chemical e Fedez, la reazione di Chiara Ferragni

Sul palco è arrivata poi anche Chiara Ferragni, che non è sembrata proprio entusiasta delle gesta del marito, che mai come questa volta però era incolpevole. Come nota Francesco Canino su Twitter, la vera reazione interessante potrebbe essere quella dei vertici Rai in prima fila.

la faccia contrariata della Ferragni dopo il limone tra Rosa Chemical e Fedez. Poi abbiamo visto la faccia della suocera di Fedez. Ma l’espressione che avrei voluto vedere è quella di Fuortes. #Sanremo2023 pic.twitter.com/dLXsNbPPGx — Francesco Canino (@fraversion) February 11, 2023

Rosa Chemical al FantaSanremo

Intanto il look e lo show di Rosa Chemical dà sempre soddisfazioni a chi lo ha in squadra al FantaSanremo. Tra loro evidentemente anche i The Jackal che hanno subito omaggiato la sua esibizione con un tweet.

Grazie Rosa Chemical che ci fai sempre fare un sacco di punti al Fantasanremo!!!#Sanremo2023 pic.twitter.com/rvDXy6gA1y — The JackaL (@_the_jackal) February 11, 2023

Partecipa all’evento di questa prima parte di serata anche Spinoza Live. Vedremo se arriverà nel podio a 5.