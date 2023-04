Dopo gli oltre 200 milioni di stream sulle piattaforme raggiunti con i recenti successi al fianco di Yung Snapp, Lele Blade e Vale Lambo con cui forma il collettivo partenopeo SLF (Siamo La Fam), MV KILLA è tornato con il suo nuovo album solista, “Fede”, fuori ovunque venerdì 28 aprile 2023. Il disco rappresenta il terzo progetto in studio per l’artista partenopeo – al secolo Marcello Valerio, classe ‘95 – dopo l’ottimo esordio con “Giovane Killer” del 2019 e il joint album “Hours” realizzato in collaborazione con Yung Snapp, pubblicato nel 2020. Tra le tracce presenti, dopo il singolo “Me vogl ben” con Geolier, spicca il featuring di MV Killa con Guè, intitolato Rooftop. A seguire potete leggere testo e significato della canzone.

MV Killa feat. Guè, Rooftop, Testo della canzone

Vò sta cu nu top boy, ce piace ‘o lingo

Nun se fida cchiù ‘e nisciuno, resta single

‘Ncopp’ô ‘raccio tene ‘o Rainbow, tene ‘e bank roll

Yung Snapp made another hit

Baby, tu staje sula ‘ncopp’ô rooftop

Primma stive a Londra, mo staje a New York

Tiene tutto chello ca te serve, nun fa niente

Cchiù sorde, cchiù probleme, pe’tté nn’so niente

Fore tutt”e sere, sulo night life

E nun cagna maje, chisto è life style

Nun ce tiene pе nisciuno, nun ce pienze

Pеcché te ne tuorne sula dint’a nu Benz everynight

Ah, yeah, essa è na fantasia (Fantasia)

‘O quadro cchiù prezioso dint’â galleria (Ah)

‘Int’a ll’armadio sulo Hermès e Givenchy (Yeah)

E nun sape che d’è nu no, sape sulo sì

Classy e pure bad bitch

Sape quanno ha dda fá sexy e pure ‘a nasty

A ll’esame piglia trenta e nn’c’abbasta nu stipendio (Nah)

Chi dice ca pe essa è troppo facile, s’offende (Ah)

È di d”a parte, mette mille storie ‘ncopp’â varca (Yeah)

‘Nzieme a tutt”e cumpagne, ‘e tene a tutte quante fatte

Sape addò ha dda í già dô lunnerí, â cena ‘o martedí

Ô club ‘o viennarí, nun se ferma n’attimo (Ah-ah)

Ah, jesce sulo cu nu top boy

Pe essa ‘o cielo nn’tene stelle si nun è na Rolls-Royce (Ah-ah)

E nun s’annammora maje, guarda fore ‘o skyline

Tene ‘o core offline, okay

Baby, tu staje sula ‘ncopp’ô rooftop

Primma stive a Londra, mo staje a New York

Tiene tutto chello ca te serve, nun fa niente

Cchiù sorde, cchiù probleme, pe’tté nn’so niente

Fore tutt”e sere, sulo night life

E nun cagna maje, chisto è life style

Nun ce tiene pe nisciuno, nun ce pienze

Pecché te ne tuorne sula dint’a nu Benz everynight (G-U-È)

Baby, non capisco proprio come mai (Mai)

L’abbiamo fatto solamente one time (One time)

Poi ti ho mangiato meglio che un pad thai (Ah)

Io mo ti cerco sempre come un Wi-Fi (Ahah)

So che sei abituata alla serie A

Con nomi grossi che non posso dire qua (No-no)

E non dirmi che l’Hermès non ti piaceva

Che in hotel, sì, quella notte si era accesa

Eravamo a South Beach Delano (Uoh)

Sul privato verso Milano (Ah-ah)

Sali sopra, ma parla piano (Ah, ah)

Per lo sgamo col capitano (Ahah)

Mi ricordo a Londra al SUSHISAMBA (Yeah)

Non disdegni un po’ di tuci, un po’ di bamba

Da sotto il tavolo ti toccavo la gamba, tu niente tanga (Uoh)

Baby, tu staje sula ‘ncopp’ô rooftop

Primma stive a Londra, mo staje a New York

Tiene tutto chello ca te serve, nun fa niente

Cchiù sorde, cchiù probleme, pe’tté nn’so niente

Fore tutt”e sere, sulo night life

E nun cagna maje, chisto è life style

Nun ce tiene pe nisciuno, nun ce pienze

Pecché te ne tuorne sula dint’a nu Benz everynight

MV Killa feat. Guè, Rooftop, Ascolta la canzone, significato

Il brano di MV Killa con Guè parla della superficialità di una ragazza, prima a Londra, poi a New York, che non sa cosa siano i problemi e i guai quotidiani che possono caratterizzare la vita di una persona qualsiasi. Tra locali, abiti firmati e auto lussuose, la sua esistenza procede nell’indifferenza del mondo che la circonda.

Clicca qui per vedere il visual video della canzone.