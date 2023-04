Me vogl ben è un brano di MV Killa con il featuring di Geolier tratto dall’album “Fede” in uscita il 28 aprile 2023. Dopo gli oltre 200 milioni di stream sulle piattaforme raggiunti con i recenti successi al fianco di Yung Snapp, Lele Blade e Vale Lambo con cui forma il collettivo partenopeo SLF (Siamo La Fam), MV KILLA ha annunciato il suo ritorno in musica con un nuovo disco solista. Qui sotto potete ascoltare Me vogl ben, leggere testo e significato della canzone.

MV Killa feat. Geolier, Me vogl bene, Testo della canzone

Chi more pe’mmé

Vuó pruvá a me fá suffrí, ma pe’mmé è sempe uguale

È succieso troppe vvote, primma ‘e cchiù ce rimanevo male

Nn’songo ‘o tipo che fa ‘e fiore, forse nu regalo, ‘a firma dint’ô tribunale

Ma si nun songo i’, allora chi se piglia cura ‘e me?

I’ me domando pecché sî accussì insicura ‘e te

Mo cammino c”a security, ma me fido cchiù d”e mi’

Quando dicette era fernuto, nun ero i’

Che t’è succieso quanno tu tenive tridec’anne?

E me domando pecché mo so’ friddo mentre chiagno

Forse so’ ll’unico ca nun è finto quando chiagne

Ca pe tené ragione perde pure a nu cumpagno

E nun te dico ‘e no, tu tiene ‘o pussy power

Me parle comme vuó, nu baby shower (Baby shower)

I’ te pozzo accumpagná addo Saint Laurent, Isabel Marant

A fumá for’ô museo in Olanda, chiuse ‘int’â stanza (Stanza)

Nun ce sta nisciuno che parla

Pecché nun me daje nu cunsiglio?

Pecché saje ca nn”o ‘ccetto, i’ nun voglio na mano

Nun voglio bene a tte comme voglio bene a me

Pecché ‘a vita a me m’ha reso leale cu’mmé

Pe chesto nun credo cchiù a chi dice: “I’ more pe’tté”

Me voglio bene assaje (Chisto è ‘o bene mio)

Te voglio bene e ‘o ssaje (Muresse pe’tté)

E tu me staje prumettenno, ma no, nun sto credenno

Pecché me voglio bene cchiù quanto me vuó bene

Pecché so’ pronto a perdere e tu me staje dicenno:

“Te voglio bene assaje”

Chi more pe’mmé, chi more pe’tté, chi more pe sapé

Pecché chi sonna ‘o ffá cu ll’uocchie apierte

‘O bene è dimostrato dint’ê ccose piccerelle

Tipo, si me dice “T’amo”, m’è servuto a niente

Nn’è ancora ‘o mumento ‘e dá a ll’ate

Pecché so’ d’accordo ogne vote che parlo

Chi more ‘o bene s”o piglia in un modo o n’ato

Peccato ca cu’mmé da viecchio nn’m’aggio confrontato maje

Me voglio bene assaje

‘O core mio nn’è friddo, ormaje è na statua

Me levo ‘e freccie aret’â schiena e m”e guardo

E ognuno ‘e lloro dongo ‘o nomme ‘e chi è stato

Pecciò m’escludo sempe

Nun dongo maje a parlá a nisciuno ca nisciuno sente

E chi dà cunsiglie in ogne caso n’ha vissuto mezzo

Pecciò, si me faje male, stongo inerme

Pecciò sto sanguinanno e sto ridenno

Nun ce sta nisciuno che parla

Pecché nun me daje nu cunsiglio?

Pecché saje ca nn”o ‘ccetto, i’ nun voglio na mano

Nun voglio bene a tte comme voglio bene a me

Pecché ‘a vita a me m’ha reso leale, cu’mmé

Pe chesto nun credo cchiù a chi dice: “I’ more pe’tté”

Me voglio bene assaje (Chisto è ‘o bene mio)

Te voglio bene e ‘o ssaje (Muresse pe’tté)

E tu me staje prumettenno, ma i’ nun sto credenno

Pecché me voglio bene cchiù quanto me vuó bene

Pecché so’ pronto a perdere e tu me staje dicenno:

“Te voglio bene assaje”

Chi more pe’mm–

Me vogl bene, Ascolta la canzone, significato

Cliccando qui potete vedere il visual video e ascoltare la canzone, a seguire il brano in streaming.

Il pezzo è una dichiarazione d’amore per se stessi e per la propria persona. In un mondo dove le persone che ci circondano non sono pronte a dare consigli, ad esserci per l’altro, l’unica via di salvezza è quella di pensare solamente a se stessi, di imparare ad amarsi senza dipendere da nessun altro.