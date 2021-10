I Rolling Stones hanno deciso di escludere dalla scaletta del loro “No filter tour”, la hit del 1971 “Brown Sugar” per evitare qualsiasi “conflitto” o polemica sulle parole della canzone che parlano di schiavitù, stupro e droghe. La decisione è stata confermata dal chitarrista Keith Richards al Los Angeles Times. L’uomo ha sottolineato come il pezzo, ai tempi, volesse mettere in luce proprio gli orrori di queste tematiche, dalla schiavitù allo sfruttamento, ma non vogliono rischiare di finire al centro di controversie per eventuali letture distorte del pezzo da parte di componenti dei #MeToo o dei Black Lives Matter.

Un paio d’anni fa, infatti, la band finì al centro di feroci polemiche da parte del produttore musicale Ian Brennan che accusò la banda di “glorificare la schiavitù, la tortura e la pedofilia”, aggiungendo che lo hanno “sfacciatamente fatto con questa molestia per decenni”. Ha invitato addirittura le radio a non trasmettere mai più la canzone in questione:

“Il problema oggi non è che hanno mai scritto la canzone, né che ne abbiano mai cantato, la colpa è che continuano a cantarla”

L’esatto opposto dell’intenzione alla base dell’incisione del brano da parte dei Rolling Stones. Qui sotto, potete ascoltare Brown Sugar, un successo internazionale rimasto per due settimane al primo posto della Billboard Hot 100.

Brown Sugar, Testo

Gold coast slave ship bound for cotton fields

Sold in the market down in New Orleans

Scarred old slaver knows he’s doing alright

Hear him whip the women just around midnight

Brown sugar, how come you taste so good? Uh huh

Brown sugar, just like a young girl should, uh huh, oh (Woo)

Drums beating, cold English blood runs hot

Lady of the house wonderin’ when it’s gonna stop

House boy knows that he’s doing alright

You shoulda heard ‘em just around midnight

Brown sugar, how come you taste so good now?

Brown sugar, just like a young girl should now (Yeah)

Ah, get on, brown sugar, how come you taste so good?

Ah, got me craving the, the brown sugar

Just like a black girl should, yeah

Ah, and I bet your mama was a tent show queen

And all her boyfriends were sweet sixteen

I’m no schoolboy, but I know what I like

You shoulda heard me just around midnight

Brown sugar, how come you taste so good, baby?

Ah, come down, brown sugar

Just like a young girl should, yeah

I said, yeah, yeah, yeah, woo

How come you, how come you taste so good?

Yeah, yeah, yeah, woo

Just like a, just like a black girl should

Yeah, yeah, yeah, woo

Rolling Stones, Brown Sugar, Traduzione

Una nave schiavista della costa d’oro

in direzione verso i campi di cotone,

venduto in un mercato giù a New Orleans

Lo schiavista sa che sta facendo bene.

Senti come frusta le donne verso mezzanotte

Ah, Brown Sugar

che buon sapore hai

(A-ha) Brown Sugar,

proprio come una ragazzina dovrebbe

I tamburi suonano,

il freddo sangue inglese scorre caldo,

La padrona di casa si sta domandando

dove si fermerà

Il ragazzo di casa sa che sta facendo bene

Avresti dovuto sentirlo intorno a mezzanotte

Ah, Brown Sugar

che buon sapore hai

(A-ha) Brown Sugar,

proprio come una ragazzina dovrebbe

Scommetto che tua mamma

era la regina di un circo, e tutti i suoi

fidanzati erano dolci sedicenni.

Io non sono uno scolaro ma so cosa mi piace

Avresti dovuto sentirmi intorno a mezzanotte

Ah, Brown Sugar

che buon sapore hai

(A-ha) Brown Sugar,

proprio come una ragazzina dovrebbe

Ho detto sì, ho detto sì,

ho detto sì, ho detto

Oh proprio come una,

proprio come una ragazza nera dovrebbe

Ho detto sì, ho detto sì,

ho detto sì, ho detto

Oh proprio come una,

proprio come una ragazza nera dovrebbe